KAOS: Gatwick er en av Europas travleste flyplasser. De siste to dagene har det vært kaos. Foto: REUTERS/ PETER NICHOLLS / X03508

Gatwick: Setter inn forsvaret for å stoppe drone-kaos

UTENRIKS 2018-12-21T06:34:43Z

Gatwick flyplass er åpnet igjen etter at en drone har skapt kaos i to døgn. Forsvarsminister Gavin Williamson bekrefter at det britiske forsvaret er satt inn for å løse drone-krisen.

Publisert: 21.12.18 07:33 Oppdatert: 21.12.18 08:32

Minst 110 000 passasjerer har vært rammet av kaoset - som ikke er over ennå.

– Forsvaret har en rekke unike verktøy som kan hjelpe oss i dronekrisen, skriver forsvarsministeren på Twitter.

Britiske medier melder at en drone vil bli skutt ned, hvis den sendes opp over flyplassen i dag.

Politioverbetjent Justin Burtenshaw sier til BBC at mer enn 20 politienheter jakter på dronepiloten.

Kaoset startet onsdag kveld ved 21-tiden i London. I følge BBC ble det observert to droner som fløy over et gjerde og inn over en rullebane på den travle flyplassen.

Ved 03-tiden natt til torsdag ble flyplassen åpnet igjen. Bare 45 minutter senere måtte den igjen stenges fordi det var nye droneobservasjoner.

– Hver gang vi tror vi er tett på dronepiloten , forsvinner dronen. Når vi tror vi kan åpne flyplassen, dukker den opp igjen, sa politioverbetjent Burtenshaw til BBC i går.

Torsdag var det planlagt 760 avganger/ankomster på travle Gatwick. Bare noen få av flyene gikk som planlagt. BBC skriver at 2,9 millioner passasjerer skal reise via Gatwick de neste dagene.

Flyplassene London Heathrow, Luton, Birmingham, Manchester, Cardiff, Glasgow, Paris and Amsterdam har de siste dagene tatt noe av trafikken fra Gatwick.

Fredag morgen landet Thomas Cook Airlines flight MT480 som det første på 24 timer. Like etter satte China Eastern Airlines flyet fra Shanghai hjulene på rullebanen. Omtrent samtidig tok Norwegian av med kurs for finske Rovaniemi.

Fly som ikke har kunnet lande på Gatwick, har vært omdirigert til blant annet Paris og andre flyplasser i England.

Sky News har lagt ut denne filmen om skadene en drone kan påføre et fly.