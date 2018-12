GODE BUSSER: Ifølge Kinas USA-ambassadør Cui Tiankai er Donald Trump og Kina-president Xi gode busser. Foto: NICOLAS ASFOURI / AFP

Trump om samtale med Kinas president: – Stor fremgang

Donald Trump ser positivt på å løse handelsknuten med Kina etter det som skal ha vært en oppløftende telefonsamtale mellom statslederne for de to landene.

– Hadde nettopp en lang og veldig god samtale med president Xi av Kina , skriver USAs president Donald Trump lørdag kveld, og slår fast:

– Det er svært god framgang om avtalen. Hvis den inngås, blir den veldig omfattende, den kommer til å dekke alle temaer, områder og stridsspørsmål. Stor framgang gjøres nå, skriver presidenten videre.

Presidenten viser til at de to landene frem til 1. mars forhandler frem en avtale som skal regulere handelen mellom dem.

Det statlige, kinesiske nyhetsbyrået Xinhua gjengir mer av samtalen, blant annet at de to presidentene ønsket hverandre godt nyttår, og at Xi sier både han og Trump jobber for stabilitet mellom de to landene.

Videre skal de to ha blitt enige om at de skal implementere tiltakene de ble enige om under G-20-møtet i Argentina.

Innførte «våpenhvile»

I begynnelsen av september endte det som skal ha vært en to timer lang arbeidsmiddag mellom Trump og Xi opp med at ytterligere tolløkning er satt på vent i 90 dager .

Den økonomiske «våpenhvilen» skal gi landene ro til å få diskutert løsninger på handelskonflikten.

Det var Trump som satte i gang handelskrigen med Kina da han reiste tollbarrierer mot landet i et forsøk på å få ned det store handelsunderskuddet.

Heftig handelskrig

Kina svarte med å innføre økt toll på amerikanske varer, og konflikten eskalerte til at tollsatsene ble økt med over 300 milliarder dollar.

Trump slo overfor Wall Street Journal slo fast i november at hvis det ikke blir noen avtale med Kina, ville han innføre toll på ytterligere 267 milliarder dollar verdt av kinesiske importvarer.

Trumps økonomiske rådgiver Larry Kudlow har tidligere uttalt at det er opp til Xi å bryte stillstanden.

Ville rydde opp

I forkant av G20-toppmøtet i Argentina som ble avholdt i november hadde Kina som uttalt mål å rydde opp i handelskrigen .

Kinas USA-ambassadør Cui Tiankai advarte om de negative konsekvensene av handelskrigen.

Cui uttalte videre i Reuters-intevjuet at Xi og Trump har «et godt fungerende forhold og personlig vennskap».