Mener Putin bløffer om nytt supervåpen

Vladimir Putin har annonsert at Russland er klare til å ta i bruk et nytt «uslåelig» og superraskt missil i 2019. Det tror ikke major og forsvarsanalytiker John Berg stemmer.

Det var onsdag, etter en angivelig vellykket test, at Vladimir Putin annonserte at Russlands nye hypersoniske missil-våpen «Avantgard» skal bli tatt i bruk allerede fra 2019.

«Avantgarde»-missilsystemet kombinerer en ballistisk høyytelsesmissil med et ubemannet hypersonisk glidefly. Ifølge Putin kan det fly raskere enn 20 ganger lydens hastighet, og unngå å bli oppdaget av forsvarssystemer.

– En flott og fantastisk nyttårspresang til det russiske folk, kalte presidenten det, ifølge det statlige nyhetsbyrået TASS.

Men major og forsvarsanalytiker John Berg tror ikke Russland har kommet så langt som de sier de har.

– Det er en bløff, sier han til VG.

– Jeg tror ikke noen eksperter er enige med Putin i at Russland er klar for reell operativ deployering av «Avangard».

– Vil koste mye

Mens interkontinentale ballistiske missiler flyr gjennom verdensrommet for å nå sine mål, kan de raske hypersoniske missilene fly gjennom den øvre atmosfæren – og dermed utmanøvrere forsvarssystemer som er designet for å tidlig kunne oppdage et missil på vei. Her kan det oppstå problemer med styring og varmehåndtering ved ekstreme hastigheter i atmosfæren.

– Det at Russland har gjennomført noen tester, betyr ikke annet enn at det er langt frem til at de har en effektiv operativ evne. Jeg tror russerne vil ha store problemer med å få dette systemet opp på et operativt nivå, og få utplassert det. Ikke minst vil det koste veldig mye av deres allerede veldig trange forsvarsbudsjetter, sier Berg.

Han mener Putin overdriver om missilet som propaganda, for å få befolkningen til å tro at han har kontroll, og i sin argumentasjon mot NATOs rakettskjold.

Flere land jobber med å utvikle hypersoniske våpen. Ifølge Berg, ligger USA lenger fremme i løypa enn Russland.

– Amerikanerne gjennomførte sitt første seriøse forsøk i november 2011. Da skjøt de opp et våpen fra et test-felt de har på Hawaii, som traff et mål 3800 kilometer unna. Amerikanerne ligger utvilsomt langt foran russerne, og de tar det steg for steg.

Kappes med USA

Én person som har vist stor interesse for hypersoniske våpen, er Patrick M. Shanahan . Han ble nylig utnevnt som fungerende forsvarsminister i USA, etter at president Donald Trump tvang forsvarsminister Jim Mattis til å gå av tidlig.

Som viseforsvarsminister har Shanahan vært en av dem som har vist stor støtte til Trumps kontroversielle planer om en egen forsvarsgren for romforsvar, det såkalte «Space Force».

Han har hatt ansvar for koordinering av prosjekter om å utvikle hypersoniske våpen, og har vært en pådriver på feltet.

– Vi kommer til å fly snarere og oftere enn folk noen gang har forventet, sa han til CNBC om hypersoniske våpen i oktober.

Michael Griffin, topp-ingeniør i Pentagon og tidligere administrerende direktør i NASA, sa under en konferanse i august at Russland og Kinas arbeid med hypersoniske våpen – som eksisterende missil-forsvarssystemer ikke er egnet for å beskytte mot – har gjort at USA har økt innsatsen på feltet.

– Ikke reell konkurranse

John Berg tror hypersoniske våpen vil være en prioritert sak for Shanahan som forsvarsminister, og at det er noe president Trump vil være positiv til.

– På overflaten virker denne type ting veldig enkelt – det er fantastiske våpen som går veldig fort, og kan treffe hvor som helst. Det er sånt som appellerer til Trump: Han tenker enkelt, og i store bokstaver, og det kan tenkes at det er derfor han nå har festet seg ved Shanahan.

Foreløpig er Shanahan kun oppnevnt til stillingen midlertidig.

Selv om flere land kappes om å utvikle hypersoniske våpen, vil Berg være forsiktig med å erklære det for et nytt rom-kappløp mellom Russland og USA.

– Jeg vil foreløpig si at man får ta det som det kommer i noen år fremover. Og hvis det skulle bli annonsert et slags kappløp her, så er det nok veldig mye politikk i det, sier han.

Han mener nemlig ikke at det er en reell konkurranse om hvor langt USA og Russland har kommet i utviklingen av våpnene, fordi russerne har små ressurser sammenlignet med amerikanerne.

– Det siste av fire nye prosjekter amerikanerne har, ble det bevilget penger til i oktober 2018. Så det er bare så vidt startet.

Han peker også på at USA har bredere mål med hypersoniske missiler, for eksempel potensielt å raskt kunne treffe en terroristleder som er identifisert.