Breivik-inspirert offiser arrestert: Drømmer om å finne en måte som kan drepe nesten alle mennesker på jord

En selverklært nasjonalist og ansatt i den amerikanske kystvakten ble forrige uke arrestert etter at en større terrorplan ble avdekket.

Den pågrepne som er løytnant, er blant annet mistenkt for å ha planlagt et større angrep mot sivile i USA . I rettsdokumenter blir profilerte demokrater og mediehus nevnt som mulige mål, og det vises også til den norske terroristen Anders Behring Breivik .

Det er beslaglagt en stor mengde våpen og narkotika i saken.

Hadde drapsliste

Hjemme hos den pågrepne fant politiet også en liste med navn med profilerte demokrater som Nancy Pelosi og partiets leder i Senatet Chuck Schumer. På listen sto også framtredende mediepersonligheter som CNNs Don Lemon og Chris Cuomo.

Ifølge rettsdokumentene har den pågrepne uttrykt et ønske om å «etablere ett hvitt hjemland», og han «drømmer om å finne en måte som kan drepe nesten alle mennesker på jord».

Mannen ble pågrepet siste fredag, og er foreløpig anholdt på grunn av ulovlig besittelse av våpen og narkotika, men ifølge myndighetene er dette bare «toppen av isfjellet».

– Siktede har til hensikt å drepe uskyldige sivile i en skala sjelden sett i dette landet, sa statsadvokat Robert Hur onsdag, da han argumenterte for at mannen skal holdes i varetekt til saken kommer opp for retten.

