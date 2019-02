Michael Cohen: – Jeg angrer på den dagen jeg sa ja til Donald Trump

Donald Trumps tidligere advokat sier han skammer seg og at han angrer på at han sa ja til å jobbe for Trump.

Michael Cohen møtte onsdag til en høring for komité i Representantenes hus for å forklare seg.

Cohen ble i desember i fjor dømt til tre års fengsel og starter soningen i mai. Trump har gjentatte ganger beskyldt Cohen for å lyve og komme med falske anklager, og onsdag skrev han følgende på Twitter:

– Han lyver for å få redusert fengselsstraff, skrev Trump.

Cohen startet høringen med å love å fortelle sannheten.

– Forrige gang jeg møtte foran Kongressen var det for å forsvare Trump. I dag er jeg her for å fortelle sannheten om Trump.

I forkant av høringen var det ventet at Cohen ville beskylde presidenten for rasisme og komme med flere anklager knyttet til Trumps forhold til Russland. Nettopp det gjorde han:

– Jeg angrer på at jeg da ja til president Trump. Jeg skammer meg, fordi jeg vet hva han er. Han er en rasist. En bedrager. En juksemaker, sier Cohen.

VITNER: Donald Trumps tidligere advokat Michael Cohen møtte onsdag til en høring i Representantenes hus. Foto: Alex Brandon / AP / NTB scanpix

Cohen sier også at han angrer på all hjelp og støtte han har gitt Trump underveis, og at presidenten aldri mente å bli president.

– Trump hadde aldri et ønske om å lede landet, bare et ønske om å markedsføre seg selv.

Cohen forteller også om angivelige samtaler i 2016 mellom Stone og varslernettstedet Wikileaks om å lekke e-poster fra Demokratene. Ifølge Cohen skal Trump ha hatt kjennskap til disse samtalene.

I samtalen skal det komme frem at Stone og Wikileaks-grunnlegger Julian Assange snakket om å lekke e-poster som ville skade Hillary Clintons valgkamp.