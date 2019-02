Erkebiskop Mark Coleridge (til høyre) fra Brisbane i Australia er blant de mange deltagerne på den fire dager lange konferansen i Vatikanet. Foto: AP / NTB scanpix

Erkebiskop: Overgrepsofre i den katolske kirke ble sett på som fienden

Ledere i den katolske kirke ble «sin egen verste fiende» da de lukket øynene for overgrep mot barn, sier erkebiskop Mark Coleridge fra Australia.

NTB

Publisert: 24.02.19 11:11







– Tidvis så vi på ofre og overlevende som fienden. Vi viste dem ikke kjærlighet, vi velsignet dem ikke. På den måten ble vi vår egen verste fiende, sa Coleridge i en tale søndag under den fjerde og siste dagen av overgrepskonferansen i Vatikanet .

– Vi må gjøre det vi kan for å sørge for rettferdighet og lindring for dem som har gjennomgått overgrep. Vi må lytte til dem, tro på dem og stå sammen med dem. Vi må sikre at de som har begått overgrep aldri igjen vil være i stand til å gjøre det på nytt. Vi må gjøre de som har skjult overgrep ansvarlige, sa Coleridge.

Ofre for seksuelle overgrep i den katolske kirken protesterer i Roma mens høringer pågår i Vatikanet:

Biskoper, kardinaler og andre kirkeledere fra hele verden var fra torsdag til søndag samlet i Vatikanet for å drøfte og lære om bekjempelse av overgrep. I sin åpningstale torsdag sa pave Frans at det trengs effektive og konkrete tiltak. Paven har presentert en 21-punkts handlingsplan.

Den katolske kirken er i en årrekke blitt rammet av en lang rekke avsløringer av overgrep begått av prester i en rekke land. Mange av ofrene er gutter og menn, men også kvinner er blitt rammet. Tidligere denne måneden erkjente pave Frans at noen katolske prester kan ha brukt nonner som sexslaver.

Kirken har fått massiv kritikk for en rekke tilfeller hvor gjerningsmenn er blitt skjermet og overgrep forsøkt skjult. Møtet i Vatikanet denne uken tolkes som et tegn på at pave Frans forsøker å ta grep og oppnå endring.

Pave Frans avsluttet søndag møtet om seksuelt misbruk i den katolske kirke søndag med å love å konfrontere overgripere med «guds vrede», skriver nyhetsbyrået AP.