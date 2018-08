JENTER: Dette bildet tatt 12. juni viser to jenter i Mazar-i-Sharif. I Afghanistan gifes én av tre jenter bort før de er 18. Foto: FARSHAD USYAN / AFP

Niårig barnebrud skal være drept i Afghanistan

Publisert: 01.08.18 03:07

UTENRIKS 2018-08-01T01:07:35Z

En 35-årig mann er tiltalt for å ha kvalt en niårig jente han fikk som brud som nedbetaling av gjeld.

Ifølge the Guardian bekrefter guvernør Naqibullah Amini i Badghis-provinsen hendelsen til lokale medier. Guardian har også fått den bekreftet fra den veldedige organisasjonen HAWCA (Humanitarian Assistance for the Women and Children of Afghanistan ) basert i Kabul.

Jenta, kalt Samia, skal ha blitt giftet bort til den mistenkte drapsmannen, Sharafuddin, da hun var sju år gammel.

Ifølge en fersk rapport fra UNICEF, blir én av tre jenter i Afghanistan fremdeles giftet bort før de er 18, selv om den lovlige lavalder for giftemål er 16 for jenter og 18 for gutter.

Ifølge guvernøren flyktet den mistenkte fra området etter drapet. Jentas far er også arrestert for å ha tvunget henne til å gifte seg.

Leder ved HAWCA , Hashim Ahmadi, opplyser til Guardian at historien stemmer.

– Jentas far hevder hun ble gitt som nedbetaling av gjeld, men jenta var bare sju år da hun ble solgt for rundt 110.000 kroner. Saken er fortsatt under etterforskning, men hun er ikke alene. Hundrevis av jenter utsettes for denne typen vold på daglig basis i Afghanistan. Selv om barneekteskap og baad (betegnelsen på å slette gjeld ved å gi en kvinne som brud eller slave) er forbudt, praktiseres ikke loven i store deler av landet.