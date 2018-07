PUTIN FORESLO FOLKEAVSTEMNING: Russlands ambassadør til USA, Anatolij Antonov, sier at president Vladimir Putin under møtet i Helsingfors foreslo folkeavstemning i det østlige Ukraina. Foto: Alexander Zemlianichenko/AP/NTB scanpix

Russisk ambassadør: Putin la fram konkrete forslag om Ukraina

NTB

Publisert: 20.07.18 15:09

President Vladimir Putin la på toppmøtet fram et konkret forslag om Ukraina, sier Russlands ambassadør til USA, Anatolij Antonov.

Flere meldinger sirkulerte fredag om at Putin hadde foreslått en folkeavstemning i de krigsherjede, østlige delene av Ukraina . Så konkret ville Antonov ikke være.

– Spørsmålet ble diskutert, sa Antonov under et møte med eksperter og journalister i Moskva angående spørsmålet om folkeavstemning, men gikk ikke i detalj. Han fortsatte å si at Putin kom med «konkrete forslag» til hvordan konflikten i Ukraina kan løses, ifølge AP.

Bloomberg meldte fredag at Putin under mandagens møte med president Donald Trump hadde foreslått en folkeavstemning i Ukrainas opprørske regioner Donetsk og Lugansk. Russisk-støttede opprørere har kontrollen i disse områdene, og krigshandlingene har pågått i fire år.

Bloomberg viser til kilder som var til stede da Putin torsdag bak lukkede dører orienterte sine egne diplomater om innholdet i samtalen med Trump. Trumps skal angivelig ha bedt Putin ikke offentliggjøre forslaget før amerikanerne fikk tid til å vurdere det.

Avviser hemmelig avtale

Antonov avviste rykter om at Trump hadde inngått noen form for hemmelig avtale med Putin, slik diverse skandaleoppslag i USA mer enn antyder. Torsdag opplyste den russiske ambassadøren at Putin også hadde foreslått et opplegg, der USA og Russland kunne gå sammen for å stanse krigen i Libya.

Ingen av disse forslagene som gradvis slippes til offentligheten av Antonov, er blitt kommentert på amerikansk hold. Pressetalskvinne Sarah Sanders snakker bare i generelle vendinger om hva som ble tatt opp av de to presidentene, og det er den vanlige internasjonale listen over kriser og utfordringer.

Konflikt

Krisen i det østlige Ukraina er en nesten glemt konflikt, men den har krevd over 10.000 menneskeliv og forårsaket enorme ødeleggelser. Nesten daglig er skuddveksling mellom ukrainske regjeringsstyrker og russisk-støttede opprørere.

Frankrike og Tyskland bidro til den såkalte Minsk-avtalen fra 2015, men den ble ikke fulgt opp og fredsprosessen står i dag på stedet hvil.