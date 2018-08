EN UKE PÅ DEKK: Italia nekter å slippe i land 150 migranter som landets kystvakt har reddet opp fra Middelhavet. De risikerer retur til Libya dersom ingen andre europeiske land vil ta imot. Torsdag lå kystvalgskipet «Diciotti» fortsatt ved kai på Sicilia. Foto: GIOVANNI ISOLINO / AFP

150 migranter nektes adgang til Italia – Erna Solberg vil ikke ta imot

Regjeringen i Italia nekter å slippe i land 150 migranter som italiensk kystvakt reddet opp fra Middelhavet i forrige uke. Statsminister Erna Solberg (H) går langt i å utelukke at Norge kan ta imot noen av dem.

– Vi kan ikke stille opp hver gang, selv om vi stilte opp før sommeren og tok imot noen fra Malta, da EU ba om det. Men jeg er ikke kjent med at Norge har fått noen forespørsel, sier Solberg til VG.

Onsdag for en uke siden plukket det italienske kystvaktskipet «Diciotti» opp migrantene fra en båt som holdt på å synke utenfor Lampedusa i Middelhavet.

Truet med retur

Italias nye regjering nektet imidlertid å ta imot sitt eget kystvaktfartøy og ta i land flyktningene.

Først truet innenriksminister Matteo Salvini, partileder i høyrepartiet Lega Nord, med å sende dem tilbake til Libya dersom ikke andre EU-land stilte opp og tok imot migrantene.

Dette ville i så fall bryte med internasjonal rett, som forbyr retur av migranter som blir reddet i internasjonalt farvann, til usikre land.

Fikk gå til havn

Mandag tillot regjeringen at «Diciotti» fikk gå til havn på Sicilia, men fortsatt uten at noen fikk lov å gå i land.

EU har etter det bedt flere av sine medlemsland om å stille opp og ta imot migrantene, men foreløpig har ingen sagt ja.

Sverige sa nei

Tirsdag svarte den svenske regjeringen nei til en forespørsel fra EU om å ta imot migranter fra denne båten i Italia.

Statssekretær Lars Westbratt i Justisdepartementet i Stockholm begrunnet avvisningen med at Sverige allerede har tatt imot mange på flukt, og at det er på tide at også andre land viser solidaritet, ifølge Sveriges Radio .

Et aktuelt bakteppe er at svenskene går til riksdagsvalg 9. september, og at innvandring er den heteste valgkampsaken, hvor innvandringskritiske Sverigedemokraterna ligger an til et brakvalg.

Tok 15 i juni

Justisdepartementet har ikke registrert noen forespørsel fra EU om Norge vil stille opp.

I juni aksepterte regjeringen å gjenbosette 15 personer av 234 som redningsskipet «Lifeline» hadde plukket opp og transportert til Malta. Da sa UD at dette var «et engangstilfelle for å løse en akutt situasjon».

På VGs spørsmål gjør Erna Solberg det klart at Norge ikke har noen planer om å stille opp igjen:

– Vi er et lite land som har stilt opp. Men de andre landene i EU kan ikke vente at de samme landene skal stille opp hver gang. Flere land må stille opp og ta imot, sier statsministeren.

Ifølge Deutsche Welle har Tyskland så langt ikke besvart en forespørsel fra EU. Tyskland, Frankrike og Spania har tidligere i sommer stilt opp og tatt imot i lignende situasjoner.

Ifølge italienske medier fikk 27 mindreårige gå i land tidligere torsdag, men fortsatt holdes 150 migranter igjen om bord i «Diciotti» på Sicilia, en drøy uke etter at de ble reddet i Middelhavet.