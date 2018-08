FOLKSOMT: Varm luft fra Afrika har ført til hetebølge over Sør-Europa og folk flokker seg til stranden i San Sebastian i Nord-Spania. Hittil har tre personer omkommet som følge av varmen i Spania der årets varmeste dag ble målt i ettermiddag. Foto: Alvaro Barrientos / A<p

Rekordvarmen i Europa: – Varmen gjør det vanskeligere å puste

Publisert: 04.08.18 22:23 Oppdatert: 04.08.18 23:08

UTENRIKS 2018-08-04T20:23:57Z

Regionale varmerekorder er registrert på 16 værstasjoner i Portugal. Samtidig har ekstremvarmen krevd tre menneskeliv i Spania, der årets varmeste dag i ettermiddag ble registrert.

Tidligere i dag meldte NTB om at varmen nærmet seg rekordnivåer i Sør-Europa der temperaturene mange har ligget over 40 grader.

I kveld kunne Spaniaavisen rapportere at årets varmeste dag ble registrert i ettermiddag i Spania med 44,3 grader.

«Byen er nesten «tom» i dag. Innbyggerne holder seg hjemme eller er i badeanleggene, og turistene er ikke å se», skriver nettavisen.

– Kjøpesenter kjører ut kald damp på gjestene

Marit Johannessen og datteren Celine er for tiden på ferie i Lomas De Cabo Roig i Torrevieja, ikke langt unna Murcia som har vært et av områdene med de høyeste temperaturene i Spania denne uken.

– Jeg ser mange nordmenn som søker inn i luftkondisjonerte områder. På kjøpesenteret La Zenia Boulevard kjører de ut kald damp på gjestene, sier Johannessen til VG.

Statusrapport fra øvrige land rammet av hetebølgen: NTB melte lørdag en statusrapport på europeiske land som særlig har kjent varmen på kroppen: Frankrike Totalt fire atomreaktorer er stengt i Frankrike. Det franske energiselskapet EDF forklarer at vannet i elvene, som brukes til avkjøling, rett og slett er for varmt. I helgen vender mange hjem fra ferie, mens utfarten starter for dem som har ferie i august. Det gjør at det blir trangt på franske veier. Allerede lørdag formiddag hadde myndighetene meldt om 670 kilometer med trafikk-korker på den svært hete asfalten. Østerrike I Wien ble politihunder i tjeneste under en sandvolleyballturnering blitt utrustet med spesialsko. Selv om temperaturene ikke ventes å overstige 34 grader, kan underlaget i solen passere 50 grader, og det er for varmt også for patruljerende hundepoter. I nabolandet Sveits utstyrte politiet i Zürich for øvrig sine hunder med potesokker tidligere i uken. Hvis fortauet føles varmt for en menneskehånd etter fem sekunder, er det også for varmt for hundepotene, advarte Zürich-politiet tirsdag. Nederland Hollandske myndigheter har stengt av deler av enkelte motorveier fordi asfalten har smeltet. I byen Zwolle har myndighetene begynt å kutte grener fra rundt hundre poppeltrær. Frykten er at grenene skal knekke i varmen og utgjøre en risiko for både bilister og fotgjengere, ifølge kringkasteren NOS. Kilde: NTB

Tredje person omkommet i Spania

Ifølge myndighetene, har hetebølgen hittil bidratt til tre dødsfall i Spania.

Tidligere i uken døde en veiarbeider og en pensjonist som følge varmen, skriver NTB.

Fredag ble enda en mann funnet livløs i en gate i Barcelona. Ifølge katalanske helsemyndigheter skal mannen ha kollapset i varmen, og blitt fraktet til sykehus før han døde kort tid senere, melder Spaniaavisen .

Spaniaavisen meldte også tidligere i dag at tilstanden til en 55-år gammel mann skal være kritisk etter han fikk heteslag i går ettermiddag.

Fri flyt av is

Det ene dødsfallet i Murcia skjedde ikke langt fra der Johannessen og datteren oppholder seg.

Hun opplyser at det fortsatt er mange på strendene i heten, men at strendene til gjengjeld er fulle av parasoller.

Johannessen sier hun og datteren pleier å være mye i Dubai, og at de derfor føler seg godt rustet for å takle varmen.

– Vi har vært på Campo Amore stranden, som er en av Spanias fineste strender, tatt pause i skyggen på strandrestauranten, shoppet, vært ved svømmebassenget og koset oss på gode restauranter noe senere på kvelden når det er litt kaldere.

Johannessen synes ellers at nordmenn i området takler rekordvarmen fint. Selv tar de visse forholdsregler:

– Det er caps på hodet, drikke hele tiden, fri flyt på is og vi er mye i vannet, sier hun til VG.

– Jeg har også kjøpt inn salttabletter, sier hun.

Da temperaturmåleren i bilen hennes i dag viste 43,5 grader midt på dagen dro hun og datteren og klippet seg, og datteren fikk holde seg inne.

Ifølge NTB står også skoger i brann i Spania, og to personer ble fredag skadd og seks boliger ødelagt i en brann i nærheten av Madrid. Alle brannene skal være under kontroll.

– Også viktig å unngå alkohol

Kai Kristiansen bor til vanlig på Spanias østkyst i Costa Blanca der temperaturene ifølge Kai har holdt seg mellom 30 og 35 grader denne uken.

Nordmannen har bodd fast i Orihuela Costa i Spania de siste 18 årene, og varmen som nå herjer landet, har han opplevd før.

– De fleste reagerer med dehydrering og kanskje svimmelhet.

Han forteller videre at myndighetene ber folk om å drikke vann og holde seg i skyggen. Hundeeiere blir også oppfordret til å ikke å gå med hunden ute midt på dagen for å unngå brannsår under potene av den kokende asfalten.

Foruten bruk av solhatt og solbriller, råder Kai folk til å unngå alkohol i varmen.

– Spanjolene bruker også små håndvifter for å få luft og sirkulasjon, legger han til.

Spaniaavisen melder på sin side om at væradvarselen i morgen vil gå fra rød til oransje på ettermiddagen, som tyder på at temperaturene vil ligge under 40 grader.

Varmerekorder og skogbrann i Portugal

I løpet av gårsdagen ble det også registrert regionale varmerekorder på 16 værstasjoner i Portugal, melder NTB.

Portugisiske myndigheter sendte i dag ut rød varsel om ekstremvarme for over halve landet, da temperaturene viste nærmere 46 varmegrader, melder nyhetsbyrået videre.

Over 700 brannmannskaper har i dag kjempet mot en skogbrann med to fronter i Monchique i Faro sør i landet. Distriktets redningssjef skal ha fortalt lokale medier at flammene fikk hjelp av «en temperatur på 46 grader, men en opplevd temperatur på 50 grader» og svært lav luftfuktighet, skriver NTB lørdag kveld.

– Jeg har aldri opplevd så høy varme i Portugal før

Hos Knut Ragnar Andersen viser gradestokken 43,9 grader når han snakker med VG.

Han oppholder seg for tiden i hovedstaden Lisboa, der NTB tidligere i dag meldte at lekeplasser holdes stengt, og at myndighetene oppfordrer folk til å droppe pikniken og generelt unngå å oppholde seg utendørs.

– Jeg var ute nå, og vinden var så varm at jeg kunne stekt egg i den, skriver nordmannen i en tekstmelding til VG.

Knut reiser mye til og fra Portugal i forbindelse med jobben, men sier han aldri har opplevd en slik varme før.

Han forteller at han de siste dagene kun har vært ute på formiddagen. Etter det har det blitt for varmt.

– Nå er temperaturen så høy at det kan være skadelig å være utenfor, sier han.

– Jeg har vært ute og handlet, særlig væske, før klokken 12. Ellers har jeg holdt meg inne.

NTB rapporterer at overnattingsboliger for hjemløse i Lisboa har utvidet åpningstiden, slik at folk kan søke tilflukt fra heten også om dagen.

– Varmen gjør det vanskeligere å puste

Mina Mariussen og venninnen Anna Tind Hauch kom til Lisboa på mandag og har bokstavelig talt kjent hetebølgens ankomst på kroppen.

Da de ankom byen på mandag, føltes det forfriskende ettersom det da var kjøligere enn i Oslo, forteller Mariussen.

– Men vi har definitivt merket en stor endring de siste dagene. Varmen oppleves nå som en vegg av tykk luft, som gjør det vanskeligere å puste, sier hun til VG.

– Vi har vært mindre utendørs midt på dagen, og har prøvd å holde oss i skyggen når vi har vært ute.

Hun forteller de også har forsøkt å bevege seg sakte opp bakker og å drikke mye vann.

– Det hjalp også mye å gå inn i butikker for å nyte aircondition av og til.