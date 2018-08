SIER NEI: Moderaternas leder Ulf Kristersson vil ikke ha ny regjering ledet av Socialdemokraterina. Han sier også nei til samarbeid med Sverigedemokraterna. Foto: JANERIK HENRIKSSON / TT News Agency

Valg i Sverige: - Vil ikke bidra til ny sosialdemokratisk regjering

UTENRIKS 2018-08-19T08:32:39Z

Høyres søsterparti Moderarterna varsler i sitt valgmanifest at partiet uansett valgutfall ikke vil medvirke til at det dannes en ny regjering ledet av Socialdemokraterna. Samtidig er partiet splittet om mulig samarbeid med Sverigedemokraterna.

Publisert: 19.08.18 10:13 Oppdatert: 19.08.18 10:32

Sverige går til valg 9. september. Partileder Ulf Kristersson sier til Aftonbladet at regjeringsdannelsen kommer til å bli den mest kompliserte i moderne tid.

– Vi er i en ny situasjon i svensk politikk. Tre partier ligger rundt 20 prosent på meningsmålingene. Ingenting er som før, sier Kristersson.



Støtter ikke regjeringen

Leder Jan Björklund i Folkparitet, Venstres søsterparti, har i valgkampen snakket om at en regjering bestående av Moderaterna og Socialdemokraterna er et alternativ.

Til det svarer Ulf Kristersson at Moderaterna kommer til å sørge for at regjeringen til statsminister Stefan Löfven går av. Siden Riksdagsvalget høsten 2014 har Löfven ledet et mindretallsregjering ministre fra Socialdemokraterna og Miljöpartiet.

– Uansett hva som skjer kommer vi til å gjøre alt vi kan for at den nåværende regjeringen går av. Vi kommer ikke til å medvirke til en ny S-regjering, uansett hvordan det går, sier Kristersson.



Nei til SD

Partilederen utelukker også samarbeid med det ytterliggående Sverigedemokraterna, som partilederen omtaler som et ekstremistparti som Moderaterna ikke vil ha noe med å gjøre.

Der møter han motstand i egne rekker. I Skåne, der man spår rekordvalg for Sverigedemokraterna, vil lokale ledere i Moderaterna avvente resultatet før de bestemmer seg for et eventuelt samarbeid. Sverigedemokraternea var inntil for kort tid siden nærmest «urørlig» for de andre partiene.

Christian Sonesson, som er Moderaterna-leder i kommunestyret i skånska Staffanstorp, skrev i sommer etter innlegg på Facebook. Der skrev han at Sverigedemokraterna i lokalpolitikken ligger nær Moderaterna og at han både kan tenke seg å samarbeide og styre sammen med SD.

Her kan du lese Aftonbladets viktigste nyheter fra det svenske valget

– Hvor skal ikke Moderaterna i Staffanstorp samarbeide med representanter med en politikk som ligger tett på vår, skrev Sonesson. Det ble lagt merke til.

Leder gikk av

– Det forandrer ikke min grunnholdning. Jeg synes vi skal gjøre alt vi kan på å bygge allianseregjeringer også lokalt og ikke bygge makt basert på Sverigedemokratenes nykker og oppfatninger, sa Kristiansson.

Motstanden mot samarbeid med SD er så sterk internt i partiet at det i august i fjor førte til partilederskifte. Anna Kinberg Batra åpnet i begynnelsen av 2017 for samtaler med Sverigedemokraterna i Riksdagen. Det førte til så kraftig intern uro at Batra trakk seg. Ulf Kristersson overtok.

Aftonbladets kommentator Wolfgang Hansson mener det er Sverigedemokratenes røtter i den hvite maktbevegelsen som gjør at det høyrepopulistiske partiet fortsatt er en pariakaste i svenske politikk.

– Dansk Folkeparti og Fremskrittspartiet i Norge har sine røtter i misnøye-partier som fremfor alt jobbet for lavere skatter, skriver Hansson.