Skal ha blitt forsøkt drept med droner: – Får Maduro til å se svak ut

Publisert: 09.08.18 04:33

UTENRIKS 2018-08-09T02:33:43Z

Det mislykkede droneangrepet mot president Nicolás Maduro lørdag øker sjansen for nye militærkupp eller attentatforsøk mot regjeringen, mener Venezuela-kjenner.

To eksplosjoner i løpet av sekunder på direktesendt TV. En forskremt Nicolás Maduro og førstedame Cilia Flores som raskt ble dekket av skuddsikker beskyttelse. Hundrevis av soldater som flyktet i alle retninger.

Svært kort tid etterpå kom det en konklusjon fra den venstreradikale, autoritære regjeringen om både motiv og gjerningsmenn. Det, i tillegg til flere rapporter om at eksplosjonen kun dreide seg om en gasseksplosjon i en nærliggende leilighet, fikk flere til å stille spørsmål ved hvor troverdig det var at den upopulære presidenten nettopp hadde blitt utsatt for et koordinert attentatforsøk.

Men i dagene som har fulgt har det kommet flere uavhengige vitneutsagn og mobilvideoer som støtter opp om historien om et droneangrep med høyeffektivt plastisk sprengstoff av type C4 - og ikke en gasseksplosjon i en nærliggende leilighet som flere hevdet rett etter angrepet.

I et intervju med Reuters tirsdag hevder også Salvatore Lucchese, en tidligere politisjef i Venezuela i opposisjon til regjeringen, at han hjalp til i angrepet, som skal ha hatt støtte av fraksjoner innad i militæret.

– Øker sjansen for nye aksjoner

Geoff Ramsey, Venezuela-forsker ved organisasjonen WOLA i Washington D. C, er i hvert fall ikke i tvil.

– Det virker til at droneangrepet på lørdag var mer koordinert, med flere personer involvert, enn det vi har sett til nå under Maduros styre. Det var mer koordinert enn helikopterangrepet til Oscar Pérez i fjor, sier Ramsey til VG.

I juni fjor skjøt den tidligere politimannen og skuespilleren Oscar Pérez mot en myndighetsbygning i hovedstaden. Etter å ha vært på rømmen i flere måneder ble han drept av sikkerhetsstyrker i januar i år – selv etter at han varslet at han ville overgi seg.

Ramsey mener det mislykkede droneangrepet på lørdag slår sprekker i bildet Maduro og regjeringen prøver å sementere av seg selv.

– Dette er ikke bra for ham. At man på direktesendt TV kan se at både han og kona er redde, samtidig som styrkene hans flykter til alle kanter, slår sprekker i bildet han ønsker å vise av seg selv som uovervinnelig. Det øker også sjansene for at andre fraksjoner innad i militæret vil bli inspirert til nye kupp- eller attentatforsøk, sier Ramsey.

Med unntak av et par spede forsøk, har Maduro og lederskapet så langt unngått attentat- og kuppforsøk. Blant annet på grunn av massearrestasjoner av militære på lavere nivå og ved at de har maktet å holde på høytstående offiserers lojalitet - ved å gi dem kontroll over alt fra landets oljeselskap til kontroll over import av mat.

Fengsler opposisjonspolitikere

WOLA-forskeren mener imidlertid at regjeringen også bruker angrepet til sin fordel ved å fortsette å fengsle opposisjonspolitikere, som det ikke er lagt frem bevis for at hadde noe kjennskap til angrepet.

Alle de store opposisjonspartiene i Venezuela har tatt avstand fra voldsbruk i etterkant av angrepet, skriver Reuters .

– Vi som parti fordømmer all vold, uavhengig av hvor det kommer fra. Vi har krevd en etterforskning av det som skjedde på lørdag. Men dette utvikler seg til å bli nok en heksejakt på opposisjonelle i Venezuela, sier Angel Medina Devis, medlem av nasjonalforsamlingen og opposisjonspartiet Primero Justicia, på telefon til VG.

Regjeringen i Venezuela har utpekt en fremtredende skikkelse i Primero Justicia, Julio Borges (nå i eksil i Colombia), som en av arkitektene bak det angivelige attentatsforsøket. I tillegg ble flere andre, inkludert den tidligere studentlederen og partifellen Juan Requesens , fengslet tirsdag kveld.

Støttespillerne og teamet rundt ham står utenfor Helicoide-fengselet i Caracas, hvor fengslede opposisjonspolitikere vanligvis fraktes.

– Vi tror han er her. Men vi har fortsatt ikke fått noe informasjon om hvor han befinner seg, eller hvordan han blir behandlet, forteller Requesens rådgiver, Mariana Suárez, til VG.

Requesens er en i rekken av opposisjonspolitikere regjeringen enten har fengslet, eller truet i eksil. VG intervjuet opposisjonspolitiker og kreftlege José Manuel Olivares i mai for en sak om Venezuelas kriserammede helsesystem.

For noen uker siden måtte han flykte til Colombia på grunn av det han oppga som trusler mot kona og hans nyfødte barn. VG har ikke lyktes med å få tak i Olivares til denne saken.

– Må håpe på en politisk løsning

Til tross for hvor vanskelig det ser ut, mener Ramsey at den eneste utveien av Venezuelas dype humanitære krise, er en politisk forhandlet avtale.

– Men hvordan kan opposisjonen se på forhandlinger som et reelt alternativ, når det er forsøkt og feilet?

– Jeg tror den kriserammede regjeringen til Maduro kommer til å bli tvunget til forhandlingsbordet igjen. Det internasjonale samfunnet kan spille en rolle her, og ikke bare med sanksjoner eller press, men også lokke regjeringen med incentiver, sier Ramsey, og legger til:

– Alt vil være bedre enn et kupp eller et vellykket attentat på Nicolás Maduro. Jeg er sikker på at det ville ha utviklet seg til et blodbad, og ville garantert at Venezuela ikke hadde blitt et velfungerende demokrati igjen i uoverskuelig fremtid.