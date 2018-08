VERSTE FLOMMEN: En mann har hengt sykkelen opp i et tre for å unngå at den forsvinner i flommen i den sørlige staten Kerala i India. Dødstallene fortsetter å stige etter den verste flommen området har sett på 100 år. Foto: AP / NTB scanpix

445 døde etter flom i India

Minst 445 mennesker har omkommet i flommen i den indiske delstaten Kerala, opplyser myndighetene i landet.

Vannstanden har de siste dagene sunket, og søndag fant redningsmannskapene ytterligere 28 omkomne.

Flommen i Kerala er den verste på 100 år. Minst 50.000 bolighus skal være tatt av vannmassene, og rundt 1 million mennesker har søkt tilflukt i over 3.000 provisoriske leire.

De som vender hjem advares mot at det fins giftige slanger i flomvannet og i hus som har vært oversvømt, og myndighetene sender nå rundt team av eksperter for å hjelpe til med å fjerne dem.

Den tidligere indiske fotballkapteinen fant en kongekobra på kjøkkenet sitt etter flommen.

Flomvannet har ødelagt 10.000 kilometer med veier i Kerala, og elektrisitetsforsyningen er brutt i store deler av delstaten.

Flere hjem er også totalt ødelagte. Ifølge Hindustant Times tok en 68 år gammel mann livet sitt etter han returnerte til sitt totalskadede hjem. En 19-år gammel gutt skal også ha tatt liver sitt fordi skolepapirene ble ødelagt av flommen.

Gravide kvinner reddet

Flere helikoptre fra marinen har gjennomført farlige redningsaksjoner for å hente ut gravide kvinner. 25 år gamle Sajita Jabeel var høygravid da landsbyen hennes ble oversvømt av flommen.

Da fødselen startet, ble marinen tilkalt for å hente den unge kvinnen. Det skriver Hindustan Times.

Jabeel måtte komme seg opp på et tak for å bli heist opp i helikopteret. Hun ble lagt i en vannsekk for å unngå skader under redningsaksjonen. Jabeel ble så fraktet til et privatsykehus, hvor hun fødte en frisk gutt.