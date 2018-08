FULL FYR: Mandag denne uken tikket det inn meldinger om bilbranner både i Trollhättan (bilde) og Gøteborg. Én time før sendte en maskert mann en video med en kryptisk beskjed til den svenske avisen Expressen. Foto: Joachim Nywall/TT / TT NYHETSBYRÅN

Varslet hevn mot politiet én time før bilbrannene: «Noe stort skal skje»

Én time før de første bilene sto i full fyr, mottok den svenske avisen Expressen en video der en maskert mann varsler hevnaksjon mot politiet.

– Behandle oss som dyr, og vi skal oppføre oss som dyr, sier den anonyme mannen i videoen til Expressen .

Mannen som sendte videoen til den svenske avisen hadde vært i kontakt med to av journalistene i forbindelse med en reportasje helgen før bilbrannene.

Mandag kveld tok han på nytt kontakt med journalistene og varslet at «noe stort» skulle skje.

Det var like før klokken 20 mandag kveld at en av Expressen-journalistene mottok videoen, der en maskert og mørkkledd mann leser opp en beskjed til «politiet, politikerne og samfunnet».

Budskapet i videoen har ifølge Expressen tre ulike deler: At svensk politi er brutale og trakasserer innbyggere uten grunn, at barnevernet henter barn ut av familier og at overvåkingskameraer settes opp i fattige strøk, men ikke i de rike.

Med gebrokken Gøteborg-dialekt avslutter mannen med følgende beskjed:

– Behandle oss som dyr, og vi skal oppføre oss som dyr. Dette er ikke en trussel, men for å vekke samfunnet.

I videoen blir det ikke gitt noen informasjon om hva som skal skje, eller hvor det skal skje, ifølge Expressen. En times tid senere startet imidlertid bilbrannene på Frölunda torg i Gøteborg. Utover kvelden sto mer enn 80 biler i brann ulike steder i Vest- Sverige .

Vil varetektsfengsle én av de mistenkte

Tre personer er pågrepet i forbindelse med bilbrannene. Mennene er mellom 18 og 20 år.

Etterforskningsleder Mats Ihlbom ber nå om at 20-åringen varetektsfengsles, skriver Aftonbladet.

Bevisene mot 19-åringen er ifølge Ihbohm ikke like sterke. Den tredje personen, en 18 år gammel mann, ble onsdag pågrepet av tyrkisk grensepoliti og skal sendes tilbake til Sverige.

Politiet har tidligere gitt signaler om at de mistenker at ytterligere åtte til tolv personer var involvert i de massive bilbrannene i Vest-Sverige mandag kveld.