FORGIFTET: Den tidligere russiske spionen Sergej Skripal er innlagt på sykehus etter å ha blitt forgiftet søndag ettermiddag.

Eks-spionens dobbeltliv: Statshemmeligheter, penger og død

Publisert: 08.03.18 02:44 Oppdatert: 08.03.18 06:55

I åtte levde han et tilsynelatende fredelig liv i Storbritannia før han denne uken ble forgiftet på mystisk vis. Dette er historien om den spiondømte russeren Sergei Skripal (66).

I skrivende stund ligger 66-åringen på sykehus med kritiske skader etter at han tidligere denne uken ble funnet bevisstløs på en benk utenfor et kjøpesenter i Salisbury sammen med datteren Yulia (33).

Politiet har slått fast at de begge ble forsøkt drept med nervegift, men fremdeles er det en rekke ubesvarte spørsmål i saken som har utløst en ordkrig mellom Russland og Storbritannia :

Helt sentralt står naturligvis spørsmålet om hvorfor ville noen forsøke å drepe den tidligere spionen – og ikke minst: Hvem?

Historien om den 66 år gamle agenten starter i 2004 da han blir pågrepet i nærheten av sitt hjem i Moskva. I avhør hos det russiske sikkerhetspolitiet kommer han med en sjelden innrømmelse:

Han har levd et dobbeltliv i en årrekke. I bytte mot store pengebeløp har han utlevert statshemmeligheter til britisk etterretning.

To år senere blir han dømt til 13 års fengsel for spionasje. Under rettssaken forteller han om hvordan han allerede i 1995 ble rekruttert av britiske agenter under forretningsreiser i Spania og Malta.

På dette tidspunktet jobbet han selv som etterretningsoffiser i Russland. Russisk etterretning mener at han fortsatte å utlevere informasjon også etter at han startet i ny jobb hos det russiske utenriksdepartementet i 1999.

I retten kommer det frem at han blant annet ga informasjon om identiteten til russiske agenter som jobbet i Europa. Informasjonen gjordet at agentene kan overvåkes og bortvises fra Europeiske stater.

Ifølge BBC skal han ha mottatt omtrent 800.000 kroner, men russisk etterretning mener det kan dreie seg om et langt høyere beløp. Pengene skal blant annet ha blitt satt inn på en spansk bankkonto.

Etter drøye fem år i fengsel blir han i 2010 benådet som del av spionutvekslingsavtale mellom USA og Russland. Sammen med tre andre spioner setter han seg denne sommeren på et fly til Storbritannia. En av dem er Igor Sutyagin.

– Han gledet seg til å bli gjenforent med familien. Det virket på meg som at de var hans største glede. Jeg tror familie spilte en stor rolle i livet hans, sier han til The Guardian .

Men familielykken blir kortvarig. I 2012 dør kona Ludmilla av kreft. Ifølge BBC dør hans eldste bror i Russland i 2014, og tre år senere dør også deres 43 år gamle sønn under en ferietur i St. Petersburg sammen med kjæresten. Dødsårsaken er uklar.

Med far og datter som nå ligger på sykehus med kritiske skader, påpeker flere britiske medier, deriblant The Guardian , at omstendighetene fremstår som noe mystiske. Avisen understreker samtidig at familien rett og slett kan ha vært svært uheldige med både dødsfall og drapsforsøk i løpet av få år.

Britisk antiterror-politi bekreftet onsdag at far og datter ikke var tilfeldige ofre, men har hittil ikke sagt noe om mulige mistenkte eller motiv. I mellomtiden har 66-åringens spion-bakgrunn utløst en diplomatisk ordkrig mellom Storbritannia og Russland.

Utenriksminister Boris Johnson varsler et kraftfullt svar dersom en utenlandsk statsmakt kan knyttes til forgiftningen. Han mener saken ligner på forgiftningen av Aleksandr Litvinenko i 2006.

På den andre siden avviser russiske myndigheter enhver befatning med forgiftningen. De anklager derimot britiske medier for å ha gitt inntrykk av at dette var en planlagt handling utført av russiske myndigheter.

– Det som skjedde med Skripal har umiddelbart blitt brukt for å fyre opp under den antirussiske kampanjen i vestlige medier. Anklagene har til hensikt å forverre forholdet mellom Storbritannia og Russland, sier talskvinne Maria Zakharova i det russiske utenriksdepartementet.