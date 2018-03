IDENTIFISERT: Nyhetsmedier verden rundt melder at dette er Mark Anthony Conditt, som utløste en bombe og døde da politiet omringet bilen han satt i. Foto: Privat

Politiet fant video fra Austin-bomberen

Publisert: 22.03.18 00:37 Oppdatert: 22.03.18 01:32

Del saken på: Facebook

Email

Lenken er kopiert

UTENRIKS 2018-03-21T23:37:00Z

I et 25 minutter langt videoopptak beskriver Mark Anthony Conditt (23) i detalj om hvordan han lagde de dødelige pakkebombene som har rystet Texas.

– Jeg vil klassifisere dette som en tilståelse, sier politisjef Brian Manley på en pressekonferanse natt til torsdag norsk tid.

Han forteller at det aktuelle opptaket ble funnet på en telefon som 23-åringen var i besittelse av da han onsdag ble funnet død. Like før detonerte han en bombe i bilen sin idet store politistyrker nærmet seg. Dermed endte en flere uker lang klappjakt på den såkalte «seriebomberen».

Fakta De seks eksplosjonene Den første pakkebomben gikk av 2. mars. Anthony Stephan House (39) ble drept da han åpnet en pakke som var levert på døren sin i Austin.

To andre pakkebomber gikk av i samme by 12. mars. Den første drepte Draylen Mason (17), mens Esperanza Herrera (17) ble kritisk skadet i den andre eksplosjonen. Sistnevnte var på besøk hos moren, der pakken ble levert på døren.

To menn i starten av 20-årene ble alvorlig skadet da en fjerne eksplosjon gikk av sørvest i Austin 18. mars. Eksplosjonen ble trigget av en snubletråd utendørs, og skilte seg sånn sett ut fra de tre andre.

En ansatt ble lettere skadet da en pakke eksploderte på et samlebånd i et FedEx-postmottak i Schertz like ved San Antonio 20. mars. Politiet fant også en pakke nummer to som var sendt fra samme person. Denne eksploderte ikke, og undersøkes nå av FBI.

Den siste eksplosjonen gikk av da Mark Anthony Conditt (23) detonerte en bombe i bilen sin og tok sitt eget liv på flukt fra politiet. En politimann ble skadet i eksplosjonen.

– Alle er ute etter motiv. Vi kan aldri forklare dette rasjonelt. Han nevner ikke terrorisme eller hat. I stedet er det et rop fra en ung mann som snakker om utfordringer i sitt personlige liv som ledet ham til dette punktet, sier politisjefen.

Til sammen to personer er drept og flere alvorlig skadet i seks eksplosjoner som har rammet delstaten Texas siden starten av mars. Etter at politiet klarte å finne den såkalte «seriebomberen», fryktet de at han hadde etterlatt seg flere udetonerte bomber.

I et forsøk på å berolige lokalsamfunnet sier de nå at de har kontroll på alle bombene som 23-åringen snakker om i den aktuelle videoen. Samtidig understreker politisjefen at det er en pågående etterforskning.

– I opptaket snakker han om hva han har gjort, og beskriver bombene spesifikt. Vi har tidligere sagt et det er flere likheter ved disse, men det er også ulikheter, og disse beskriver han i detalj, sier politisjefen.

Timer i forveien tok FBI seg inn i 23-åringens bolig i Pflugerville, omtrent 30 kilometer fra Austin. Her beslagla de utstyr og eksplosivt materiale tilsvarende det som er blitt brukt til å terrorisere den amerikanske byen de siste tre ukene.

Bombene skal ha inneholdt spiker, og batterier fra Asia skal ha vært en viktig komponent.

Det er uklart hva som var gjennombruddet i politiets storstilte klappjakt, men politikilder sier til CNN at kvitteringer, internettsøk, vitnebeskrivelser og en overvåkningsvideo var helt sentral.

Videoen viser 23-åringen levere to pakker på et FedEx-kontor kun timer før en ansatt ble skadet i en eksplosjon i den aktuelle bygningen:

Sporene førte politiet til et hotell ved en motorvei i Round Rock, omtrent 30 kilometer nord for Austin. Den 23 år gamle mannen forsøkte da å kjøre sin vei, men med politiet på hel endte bilen til slutt i grøften.

Det hele endte med at 23-åringen tok sitt eget liv ved å detonere en bombe i bilen. En politimann ble skadet, mens en annen åpnet ild mot 23-åringens bil. Onsdag kveld ble bilen kjørt vekk for nærmere undersøkelser.

En av tantene til Mark Anthony Conditt (23) sier i en uttalelse at familien er «knust over nyheten om at familien kunne være involvert i noe så forferdelig».

– Vi hadde ingen idé om mørket Mark må ha vært i. Vår familie er normal på alle måter. Vi elsker, vi ber og vi prøver å inspirere andre. Nå går bønnene våre til familiene som har mistet sine kjære, til de som på noe vis er påvirket og til sjelen til vår Mark. Vi sørger og vi er i sjokk.