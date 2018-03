BLIR UTENRIKSMINISTER: Mike Pompeo vil etter alt å dømme USAs neste utenriksminister Foto: AARON P. BERNSTEIN / X02988

Dette er USAs nye utenriksminister

Publisert: 14.03.18 02:20

Mike Pompeo (54) er en smått kontroversiell, konservativ republikaner med bakgrunn fra militæret og kongressen.

Dersom senatet godtar ønske til president Donald Trump , vil republikaneren fratre sin stilling som direktør i CIA , og ta over jobben som USAs utenriksminister etter Rex Tillerson .

Han blir i så fall den andre personen som har hatt det prestisjetunge vervet under Trumps tid som president. Et verv som blant andre Hillary Clinton og Colin Powell har hatt før ham.

Nyhetsbyrået Reuters beskriver Tillersons avskjedigelse som den største utskiftningen i Trump-apparatet så lang.

Omstridt

Rex Tillerson har blant mange vært en svært omstridt utenriksminister. I desember i fjor intervjuet VG blant annet den tidligere toppdiplomaten Ronald E. Neumann, som leder organisasjonen «The American Academy of Diplomacy», som jobber for å styrke amerikansk diplomati.

– Det er forferdelig for USA det som nå skjer i utenriksdepartementet vårt, sa han da.

Bakgrunnen for uttalelsen var den voldsomme nedskaleringen av det amerikanske utenriksdepartementet, gjennomført av Trump og Tillerson, der både budsjettet og bemanning har blitt kuttet kraftig. Mange eldre og erfarne skal ha blitt presset ut, mens mange yngre, talentfulle diplomater skal ha sluttet fordi de ikke har sett karrieremuligheter.

Trumps CIA-direktør

Etter å ha vunnet valget mot Hillary Clinton i 2016, var Trump raskt ute med å nominere Pompeo til stillingen som direktør i CIA. I en sak om Trumps regjering skrev VG følgende om Pompeo:

«Tea Party-tilhengeren har representert Kansas i Kongressen siden 2011. Tjenestegjorde som offiser i den amerikanske hæren i fem år før han ble advokat, etter utdannelse ved Harvard. Mener Edward Snowden fortjener dødsstraff, og vil ha tilbake de overvåkningslovene som ble endret etter Snowdens avsløringer. Pompeo er medlem av våpenorganisasjonen NRA.»

Før Pompeo startet i jobben som CIA-direktør, skrev nettstedet Politico at et potensielt problem ville være hvordan han ville håndtere president Trumps forsonende holdning overfor Russlands Vladimir Putin.

Til tross for at Trump har uttalt at han stoler på Putins påstand om at Russland ikke var involvert i valginnblanding, er Pompeo tydelig på det motsatte.

– Russerne forsøkte å blande seg i USAs valg i 2016, sa han i et intervju med Fox News så sent som søndag.

Kritisk til Hillary Clinton

Da Pompeo ble valgt til stillingen som CIA-direktør, påpekte flere, blant annet The New York Times , at det var et utradisjonelt valg, med tanke på at CIA tradisjonelt sett skal operere utenfor politikken.

Pompeo har nemlig hatt tydelige partipolitiske meninger om en rekke temaer. Blant annet skal han ha brukt sin innflytelse som medlem for den amerikanske kongressens etterretningskomité til å hindre at USA toner ned enkelte av antiterrorismeprogrammene sine.

I tillegg har Pompeo vært blant de aller mest kritiske til Hillary Clintons håndtering av konsulatangrepet i Benghazi i Libya. Da han en gang i 2015 ble spurt om hvorfor etterretningskomiteen brukte lengre tid på å behandle Benghazi-saken enn det ble brukt på den kjente Watergate-skandalen i sin tid, skal han ha uttalt at Benghazi-saken på mange måter er verre, skriver The New York Times.

Åpen for vanntortur

Da Pompeo var innstilt som CIA-direktør ble han under en utspørring i det amerikanske senatet spurt om han støttet bruk av tortur. Svaret hans var et klart nei.

Det er imidlertid ikke uten grunn at han ble stilt dette spørsmålet. Pompeo har nemlig uttalt at han er villig til å vurdere loven som nekter bruk av såkalt vanntortur dersom det viser seg å kunne bidra til innhenting av viktig informasjon.

Nettsiden Biography.com skriver også at Pompeo er sterkt kritisk til å skulle stenge den omstridte fangeleiren ved Guantánamobukten i Cuba. Fangeleiren har flere ganger blitt beskyldt for å torturere fangene sine.

Videre skriver Biography.com at Pompeo uttalte seg kritisk da det amerikanske Senatet la frem en rapport som konkluderte med at det ble brukt tortur mot fanger i «krigen mot terror» etter terrorangrepene 11. september.

– De menn og kvinner som fikk i oppdrag å sørge for vår trygghet etter 11. september er helter. [ ...] De er ikke torturister, de er patrioter, skrev han i en uttalelse i 2014.