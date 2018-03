FORGIFTET: Sergej Skripal ble forgiftet av nervemiddelet Novitsjok søndag 4. mars. Foto: REUTERS TV / X00514

Forgiftningssaken: Russland utviser britiske diplomater

Publisert: 15.03.18 13:12 Oppdatert: 15.03.18 13:24

Russland svarer på sanksjonene til Storbritannia etter forgiftningssaken med samme mynt.

Onsdag ettermiddag kunngjorde Theresa May at en av følgene av Russland sin involvering i forgiftningen i eksspionen Sergej Skripal og hans datter er at Storbritannia utviser 23 russiske diplomater – det største antallet på 30 år.

Fakta Storbritannias tiltak mot Russland: Storbritannia utviser 23 russiske diplomater etter angrepet med nervegift. Utvisningen er den største på 30 år.

Britene fryser all diplomatisk kontakt på høyere nivå med Russland.

En invitasjon til utenriksminister Sergej Lavrov blir trukket tilbake.

Hverken medlemmer av kongefamilien eller regjeringen reiser til Russland under fotball-VM til sommeren.

Skjerpet kontroll av private flyginger til og fra Storbritannia. Også innskjerping av toll- og fraktregler.

Frysing av midler som eies av den russiske stat, der det er bevis for at de kan brukes til å true liv eller eiendom til britiske statsborgere eller personer som oppholder i seg i landet. Kilde: NTB

Nå har Russland kunngjort at de vil utvise britiske diplomater som hevn, ifølge den russiske utenriksministeren Sergei Lavrov.

– Det vil skje veldig snart – jeg lover deg det, sier Lavrov ifølge Sky News.

– Dette er standard praksis når et land utviser utenlandske diplomater, at de svarer med samme mynt, sier Jakub M. Godzimirski, som er forsker på russisk utenriks- og sikkerhetspolitikk i NUPI, til VG.

Torsdag morgen brifet talskvinnen for det russiske utenriksdepartementet, Maria Zakharova, pressen etter at Storbritannia innførte en rekke sanksjoner etter forgiftningen mot eksspion Skripal og hans 33-årige datter Julia.

Den russiske talskvinnen påpekte nok en gang at de ikke hadde noe med forgiftningen å gjøre. Hun beskriver anklagene som har kommet fra May som «forferdelig og galskap».

Russland-forskeren Godzimirski synes det ikke er overraskende at de benekter for at den russiske staten står bak angrepet.

– De pleier å benekte og stå på sitt. Spesielt nå rett før valget er det viktig at de holder fasaden oppe. Muligens vil de være litt mer samarbeidsvillige når valget er over, sier han.

Betent forhold

Zakharova forteller at Russland aktivt prøver å skape dialog med London om saken, og etterspurt bevis for at det er de som står angrepet. Russland mener det er i strid med internasjonale lover at de ikke har lagt saken på bordet.

– De skjuler sannheten, de har ikke gitt oss noen data eller bevis. Vi har ikke engang fått noe informasjon om hvordan hendelsen skjedde, men de har likevel trukket en rekke konklusjoner.

Storbritannia mener nervemiddelet som er brukt er Novitsjok som kan spores tilbake til Sovjetunionen på 70- og 80-tallet.

– Vi har ikke fått noe data, det er som science fiction. Alle snakker om hvor nervemiddelet kommer fra, uten at de vet noe om det.

Hun påstår at britene har prøvd å kaste ut russiske diplomater i mange år, og at de bruker denne saken som en «svertekampanje» mot Russland.

NUPI-forskeren påpeker at forholdet mellom Storbritannia og Russland har vært betent i mange år.

– Det har vært betent lenge, helt siden forgiftning av den tidligere russiske spionen Aleksandr Litvinenko i 2006. Det har også vært flere lignende situasjoner.

Den russiske ambassaden i London tvitret onsdag kveld: «Temperaturen mellom Russland og Storbritannia sank nettopp til 23 minusgrader, men vi er ikke redd for kaldt vær».

Massiv støtte

Onsdag kveld var det hastemøte i FNs sikkerhetsråd hvor Storbritannia fikk støtte fra mange av sine allierte.

Russland, på sin side, sto fast ved at de ikke hadde noe å gjøre med nervemiddelet. Den russiske FN-ambassadøren Vassilij Nebenzja sa at de aldri hadde produsert, eller i det hele tatt forsket på, nervegiftmiddelet Novitsjok.

Nikki Haley, den amerikanske FN-ambassadøren, ga sin fulle og hele støtte til Storbritannia.

– La oss gjøre en ting klart helt fra start: USA står i absolutt solidaritet med Storbritannia. USA tror at Russland står bak angrepet på to personer på britisk jord ved bruk av en militær nervegift.

– Når våre venner i Storbritannia står foran en utfordring, vil USA alltid være der for dem. Alltid, sa Haley.

Frankrikes president Emmanuel Macron varsler tiltak mot Russland som en reaksjon på giftangrepet i Storbritannia. Han la til at han fordømmer giftangrepet på det sterkeste, ifølge NTB.

– Hva reaksjonen vil innebære, vil bli offentliggjort i løpet av få dager, sa Macron til pressefolk torsdag.