Passasjerfly krasjet i Nepal

Publisert: 12.03.18 10:15 Oppdatert: 12.03.18 14:54

Del saken på: Facebook

Email

Lenken er kopiert

UTENRIKS 2018-03-12T09:15:04Z

Et fly med 71 personer ombord har krasjet ved flyplassen i Nepals hovedstad Katmandu. Minst 39 er omkommet.

Det opplyser en talsperson for politiet, Manoj Neupane, skriver NTB. Ifølge talspersonen ble 31 døde funnet i flyvraket, mens åtte andre døde på sykehus.

Rapportene om antall døde varierer. En talsperson for militæret sier til Reuters at minst 50 personer har mistet livet. Ifølge AP er 20 personer skadet, mens ti personer fortsatt ikke er gjort rede for.

– Politiet og militæret forsøker å klippe flyet ifra hverandre for å kunne redde andre, sier talsperson ved flyplassen til AFP, ifølge Aftonbladet.

Flyet skal ha blitt «ustabilt» under landing på den internasjonale flyplassen Tribhuvan, opplyser talspersoner ved flyplassen, ifølge Reuters.

Det skal ha vært 67 passasjerer og fire ansatte ombord i flyet, som var på vei fra Dhaka, hovedstaden i Bangladesh, til Katmandus flyplass Tribhuvan (TIA).

Passasjerlisten viser at 33 personer kom fra Nepal , 32 fra Bangladesh, én fra Kina og én fra Maldivene.

Tok fyr

Ifølge Katmandu Post er flyet fra selskapet US-Bangla.

Talsperson ved flyplassen, Prem Nath Thakur, sier til avisen at flyet tok fyr etter at det kjørte av rullebanen og havnet på en åker like i nærheten i av flyplassen.

Turistdepartementet i landet opplyser at 17 personer er hentet ut av flyet og sendt til sykehus etter ulykken, skriver Katmandu Post.

Ifølge en talsperson ved flyplassen var det 37 menn, 27 kvinner og to barn ombord i ulykkesflyet.

Direktør for Civil Aviation Authority, Sanjiv Gautam, sier de mistenker at flyet opplevde tekniske problemer under landingen, og at det ikke landet der det hadde tillatelse.

– Flyet hadde landingstillatelse fra sør, men landet på nordsiden. Vi prøver å fastslå årsaken til den uvanlige landingen, forteller han.

Redningspersonell fra flyplassen, brannvesenet, og militæret i Nepal er i gang med redningsarbeid.

– Vi forsøker å få brannen under kontroll. Flere detaljer kommer, sier talsperson ved flyplassen, Birendra Prasad Shrestha, til Reuters.

Ingen nordmenn involvert

Utenriksdepartementet opplyser til VG at det så langt ikke er noe som indikerer at det er nordmenn involvert i flyulykken.

– UD og ambassaden i Katmandu jobber med å få oversikt over situasjonen, men det er ingen indikasjoner på at det er nordmenn blant de skadde eller omkomne, sier pressetalsperson Siri Svendsen for Utenriksdepartementet

Et vitne forteller til nyhetsbyrået AP at hun så ulykken fra terrassen.

– Det fløy så lavt at det så ut som det skulle krasje i fjellene. Plutselig kom det en eksplosjon, og så enda en, forteller vitnet.

Gammelt SAS-fly

Av lokale medier blir flyet identifisert til å være av typen Bombardier Dash Q-400. Ifølge NTB skal flyet tidligere vært eid av SAS i Sverige. Det ble produsert i 2001, og i 2014 ble det innlemmet i flyselskapet fra Bangladesh.

SAS hadde i 2007 tre landingsuhell med samme flymodell med få måneders mellomrom, og alle av denne typen ble satt på bakken.

Alle flyginger til og fra flyplassen er kansellert som følge av ulykken.