FULL KRANGEL: Elon Musk og grottedykkeren Vern Unsworth har vært i tottene på hverandre etter grottedramaet i Thailand. Foto: BRENDAN SMIALOWSKI / AFP

Grottedykker svarer Musk etter «pedo»-utsagn

Publisert: 16.07.18 07:35

UTENRIKS 2018-07-16T05:35:38Z

Vern Unsworth utelukker ikke at han vil ta rettslige skritt mot Elon Musk etter å ha blitt kalt en «pedo».

Unsworth er en av dykkerne som bisto med å få de thailandske fotballguttene ut av grotten i Chiang Rai . Han spilte en viktig rolle i arbeidet med å lokalisere guttene på grunn av sin unike kjennskap til grotten.

Da den amerikanske Tesla-gründeren forsøkte å bidra under redningsaksjonen, svarte dykkeren blant annet ved å kalle tilbudet om hjelp for et PR-stunt. Musk slo hardt tilbake mot grottedykkeren ved blant annet å kalle ham for en «pedo» på Twitter.

Unsworth forteller australske journalister at han ikke har ord for Musk-uttalelsen.

Journalister fra både 7 News Sydney og 9 News Australia skriver på Twitter at de har intervjuet den britiske dykkeren, og at han ikke utelukker å gå til rettslige skritt etter Twitter-utsagnet.

Krangelen mellom Musk og Unsworth oppsto etter at Tesla-gründeren kastet seg inn i kampen for å redde ut guttene i Tham Luang-grotten. Målet var å bygge en miniubåt som kunne frakte guttene ut.

Musk reiste til Thailand for å presentere fartøyet, men sjefen for redningsaksjonen uttalte allerede da at ubåten ikke var mulig å bruke.

Lørdag gikk Unsworth hardt ut mot Musk og ba ham «stikke ubåten der det gjør vondt.» Han kalte også ubåt-tilbudet for et PR-stunt.

Alle de tolv guttene og fotballtreneren ble reddet ut fra grotten, og er nå på sykehuset frem til torsdag. Musk har tidligere hyllet redningsaksjonen:

– Fantastiske nyheter at de kom seg ut trygt. Gratulerer til det fremragende redningslaget!