KRISE: Dersom Horst Seehofer (CSU) og forbundskansler Angela Merkel ikke kommer til enighet, kan regjeringen falle. Foto: Paul Zinken / TT NYHETSBYRÅN

Krisemøte i Tyskland: Vinn eller forsvinn for Merkel

Publisert: 01.07.18 17:29

Tysklands innenriksminister Horst Seehofer (CSU) har søndag gått hardt ut mot Angela Merkel etter EUs nye asylavtale. Tyskerne kan måtte gå til nyvalg, om regjeringspartnerne ikke blir enige.

De siste ukene har forbundskansler Merkel vært under sterkt press av sine egne. Lederen for søsterpartiet CSU og innenriksminister, Horst Seehofer, har kritisert Merkels asylpolitikk kraftig, og gitt forbundskansleren en frist til søndag for å komme til enighet med de andre EU -landene.

Lørdag kveld holdt Merkel et hastemøte med Seehofer i to timer.

Seehofer og CSU er søndag ettermiddag i krisemøte for å avgjøre om søsterpartiet vil fortsette å støtte Merkels asylpolitikk.

Ifølge den tyske avisen Bild , er Seehofer svært kritisk til Merkels nye asylplan, og mener den er utilstrekkelig. Han skal også ha sagt at forslagene vil føre til mer migrasjon, og ikke mindre. Han fortsetter den knallharde kritikken mot forbundskansleren.

Ifølge tyske medier ser det ut sjansen for å komme frem til en felles løsning er minimal.

Under et intervju med med kanalen ZDF sier Merkel søndag ettermiddag at hun vil gjør alt for å sikre at CDU og CSU kommer frem til en løsning der «vi kan ta ansvar for Vårt Land».

– Alle vet det er alvorlig, sier Merkel, ifølge Die Welt.

Horst Seehofer har holdt kortene tett til brystet i forkant av møtet, ifølge bild.

Dette er årsakene til en mulig regjeringskrise: Tysklands innenriksminister, Horst Seehofer (CSU), har gitt forbundskansler Angela Merkel (CDU) en frist for å komme til enighet om flyktningpolitikken med de andre EU-landene. Fristen utløper søndag.

CDU og CSU er unionspartier, og danner regjering i en storkoalisjon med SPD. Horst Seehofer er øverste leder i CSU og innenriksminister i Tyskland.

I dag møtes regjeringspartiene for Merkels redegjørelse. Dersom Seehofer ikke er tilfreds med resultatene, vil han gi grensepolitiet ordre om å nekte immigranter, som er registrert i andre EU-land, innreise til Tyskland.

Mulige utfall kan være at Seehofer ikke støtter Merkels forslag, og beordrer grensepolitiet til å stenge grensene for immigranter som er registrert i andre EU-land.

Dersom Merkel reagerer med å avsette regjeringstoppen og partifellen, vil det kunne ende i regjeringskrise, og nyvalg for tyskerne.

Kan velte regjeringen

Torsdag og fredag møttes regjeringssjefene i EU for å komme frem til en avtale om hvordan strømmen av flyktninger og migranter i Middelhavet skal håndteres.

Forhandlingene varte til klokken 04.30 om natten. Men til slutt klarte de 28 stats- og regjeringssjefene i EU å få på plass en avtale som alle kunne slutte seg til.

Den tøffe asyldebatten har preget Tyskland den siste tiden. følge tyske medier er det ikke utenkelig at regjeringen faller, dersom Merkel og CDU mister støtten fra søsterpartiet.

Det meste koker ned til ett punkt: Seehofer vil beordre grensepolitiet om å nekte immigranter, som er registrert i andre EU-land som Italia, Hellas og Spania, innreise til Tyskland. Det ønsker ikke Merkel.

Seehofer har myndighet til å gjennomføre slike endringer., men om han gjennomfører, må Merkel ha avsette ham som innenriksminister. Da vil regjeringen sannsynligvis falle.