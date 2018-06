SÅRET: Flere personer ble såret i eksplosjonen lørdag under folkemøtet i Bulawayo der Zimbabwes president Emmerson Mnangagwa talte. Foto: AP / NTB scanpix

Zimbabwes president fordømmer angrep på valgmøte

NTB

Publisert: 23.06.18 21:59

Zimbabwes president Emmerson Mnangagwa overlevde det han mener var et forsøk på å drepe ham under et valgmøte lørdag. Flere politikere ble såret i eksplosjonen.

Presidenten selv slapp unna angrepet uten skader og ble raskt brakt i sikkerhet, ifølge statlige medier.

Eksplosjonen skjedde i byen Bulawayo under et valgkamparrangement i regi av regjeringspartiet ZANU-PF.

– Det eksploderte bare noen tommer unna meg, men tiden min var ikke inne, sa Mnangagwa i et intervju med TV-kanalen ZBC, som beskriver hendelsen som et attentat.

Visepresident Kembo Mohadi fikk skader i beinet, men har det etter forholdene bra, opplyser presidentens talsmann. ZANU PF-politikeren Engelbert Rugeje ble lettere såret, ifølge talsmannen, som sier totalt «åtte eller ni» personer ble såret.

Uklart

Eksplosjonen skjedde i VIP-feltet på stadionet, men det er uklart hva som eksploderte. På spørsmål om hvem som kan ha stått bak angrepet, svarer Mnangagwa «folk utenfor Bulawayo».

Bulawayo regnes som en bastion for opposisjonen i Zimbabwe .

– Dette er ikke første gang noen prøver å drepe meg, det skremmer meg ikke, sier Mnangagwa, som kaller det en «feig handling» i oppkjøringen til valget 30. juli.

–Vi venter fortsatt på informasjon om hva som egentlig har hendt, sier presidentens talsperson, George Charamba, til nyhetsbyrået Reuters.

Øyevitner forteller at eksplosjonen skjedde rett etter at Mnangagwa hadde avsluttet sin tale og forlatt scenen på White City Stadium. Bilder viser helsepersonell som løper til stedet, mens statlig fjernsyn avbrøt sendingen.

Røyk

Video publisert på nett viser Mnangagwa som vinker til folkemengden, før han går inn i et VIP-telt ved siden av scenen. Sekunder senere skjer eksplosjonen, folk dukker og hyler og røyk sveller opp.

Mnangagwa kom til makten i Zimbabwe i november i fjor etter at den mangeårige lederen Robert Mugabe gikk av under massivt militær press. Zimbabwe skal holde valg 30. juli, det første uten Mugabe siden uavhengigheten i 1980.

Våpendrager

Mens Mugabe var kjent for å undertrykke sine politiske motstandere, har Mnangagwa lovet at valget skal gjennomføres etter demokratiske spilleregler og med internasjonale observatører til stede.

Kritiske røster tror ikke på de helt store endringene og viser til at Mnangagwa i 37 år var en av Mugabes mest trofaste våpendragere.

Også i Etiopia ble et politisk møte utsatt for angrep lørdag. Én person ble drept og over 150 såret i et granatangrep. Det skal ha vært et attentat mot landets statsminister, som slapp uskadd fra hendelsen.