Hyller redningsaksjonen etter grottedramaet i Thailand

Publisert: 10.07.18 15:38 Oppdatert: 10.07.18 18:36

UTENRIKS 2018-07-10T13:38:37Z

Statsledere og kjendiser verden over jubler over nyheten om at fotballaget fra Thailand endelig har blitt berget ut fra det oversvømmede grottesystemet.

En hel verden har fulgt med i spenning mens de dramatiske redningsaksjonene har pågått de siste døgnene, for å få hele fotballaget Wild Boars ut av Tham Luang-grotten .

Etter at den siste redningsaksjonen ble fullført tirsdag, har gratulasjonene rent inn fra alle kanter, inkludert noen av verdens mektigste personer.

Statsledere applauderer redningsoppdraget

– Jeg er glad for å se den suksessfulle redningen av dem som har vært fanget i grottene i Thailand . Hele verden så på, og vil hylle motet til alle involverte, skriver Storbritannias statsminister, Theresa May, på Twitter.











1 av 4 ALLE ER UTE AV GROTTEN: Det var full jubel da ledelsen for redningsaksjonen ankom pressesenteret hvor medier fra hele verden er samlet. Cicilie S. Andersen

Angela Merkels talsperson har også uttalt seg positivt om nyheten:

– Hvilken fantastisk melding fra Thailand! Så mye å beundre: Utholdenheten til de modige guttene og deres trener, og ferdigheten og besluttsomheten til redningsmennene, skriver han.

Nyheten har også nådd det amerikanske kontinentet, hvor presidentparet har blitt med på feiringen. Donald Trump gratulerer redningsmannskapene på vegne av hele USA.

– For et vakkert øyeblikk – alle har blitt reddet, bra jobbet!

Førstedamen hyller den «utrolige og heltemodige globale innsatsen».

– Fantastisk å høre at alle tolv gutter og deres trener er ute av grotten. Jeg ønsker dem alle en rask bedring, skriver hun.

Tesla-gründer Elon Musk , som hev seg rundt for å bygge en miniubåt for å bistå i redningsoppdraget, skriver at han fortsetter å bli imponert av motet og utholdenheten til barna og dykkerne, og mener at det er menneskelig karakter på sitt beste.

– Fantastiske nyheter at de kom seg ut trygt. Gratulerer til det fremragende redningslaget!

Inviteres til Old Trafford

Fotballaget Manchester United ble så lettet over de gode nyhetene, at de vil invitere både fotballaget og redningsmennene til sin hjemmebane Old Trafford den kommende sesongen.

– Vi er svært lettet over å høre at de tolv fotballspillerne og treneren deres nå er trygge. Våre tanker og bønner er med alle berørte, skriver de på Facebook, sammen med invitasjonen.

Fotballguttene er også invitert til Russland for å se VM-finalen i fotball på søndag.

Ettersom de må oppholde seg på sykehus i en uke, vil dette imidlertid ikke skje, da guttenes helse må prioriteres først, bekrefter Fifa.

Her danser og synger noen av redningsarbeiderne på thailandsk TV etter det vellykkede oppdraget:

Minnes dykkeren som omkom

Blant den globale feiringen har mange også tatt en pause for å minnes Saman Kunan (38), den tidligere marinejegeren som omkom i grotten natt til fredag .

Blant dem er fotballaget AS Roma. I tillegg til å omtale redningen av guttene som «den beste fotballnyheten i sommer» benytter de anledningen til å hylle Kunan.

– Våre tanker er med familien til Saman Kunan, som døde etter å ha levert oksygen til guttene. En ekte helt, skriver de .

Kongefamilien i Spania hyller både den spanske dykkeren Fernando Raigal, som bidro til at guttene ble reddet, og Kunan.

– Vi minnes Sanan Kunan, en frivillig som omkom under jobben.