FORBANNET: Donald Trump med twitter-tirade etter Harley-Davidson avgjørelse. Her avbildet under en tale i West Columbia mandag. Foto: Susan Walsh / TT NYHETSBYRÅN

Trump fyrer løs mot Harley-Davidson på Twitter: – Burde aldri bli bygget i et annet land!

Publisert: 26.06.18 15:50 Oppdatert: 26.06.18 16:48

Motorsykkelprodusenten Harley-Davidson har valgt å flytte produksjonen ut av USA, som følge av at EU økte tollsatsene. Det har fått president Donald Trump til å se rødt.

– Om de flytter, se, det vil være begynnelsen på slutten – de overga seg, de sluttet!, skriver presidenten på Twitter.

I kjølvannet av presidentens økte tollsatser på stål og aluminium, valgte EU å svare med å øke satsene på blant annet motorsykler og andre amerikanske varer fra seks til 31 prosent.

Som følge av dette har Harley-Davidson valgt å flytte produksjonen av motorsykler som eksporteres til EU til fabrikker utenfor USA . Ifølge NTB for å unngå prisøkning og varig skade på sitt salg i regionen.

Truer med økt toll

Det har ikke falt i god jord hos Trump, som mandag tvitret at han var overrasket over at det var akkurat Harley-Davidson som flagget ut først .

– En Harley-Davidson burde aldri bli bygget i et annet land – aldri!, skriver Trump tirsdag, og hevder samtidig at både ansatte og kunder allerede er rasende på selskapet.

Trump truer også med å øke tollsatsene for det erkeamerikanske motorsykkelmerket, og sier de aldri vil kunne selge tilbake til USA uten å betale store summer i toll.

– Auraen vil være borte og de vil bli tollbelagt som aldri før, sier Trump.

Hevder økt toll er en unnskyldning

Videre beskylder han motorsykkelprodusenten for å bruke de økte tollsatsene som en unnskyldning for en allerede planlagt operasjon.

– Tidligere i år sa Harley-Davidson at ville flytte mye av produksjonen fra Kansas City til Thailand. Dette var lenge før tollsatsene ble annonser. Derfor bruker de bare tariff-/toll-krigen som en unnskyldning.

Selv har selskapet avvist at de har planer om å flagge ut arbeidsplasser til Thailand, skriver NTB.

Mandag skrev Trump at han har «kjempet hardt» for at Harley-Davidson skal bli i USA, men at selskapet til syvende og sist ikke vil betale toll i EU. Han oppfordret også til å være tålmodig.

– Vi avslutter studien av tariff på biler fra EU, som lenge har utnyttet USA i form av handelsbarrierer og tariffer. Til slutt vil alt jevne seg ut – og det vil ikke ta lang tid, skriver han.