Fortsatt ingen livstegn etter ungdommer innesperret i grotte

Syv dager etter at et fotballag i Thailand og treneren deres tok seg inn i en grotte, er det fortsatt ingen livstegn fra dem. Nå har redningsmannskapene heist ned bokser med forsyninger i håp om at de skal nå ungdommene.

Om lag 1000 mennesker deltar i den dramatiske redningeraksjonen i Thailand . Det var for en uke siden i dag at 12 unge gutter i alderen 11 til 16 år og treneren deres tok seg inn i Tham Luang Nang Non-grotten i Chiang Rai-provinsen i Thailand.

Det er regntid i området og guttene og treneren ble innesperret da inngangen til grotten plutselig ble blokkert som følge av det kraftige regnværet.

Siden har ingen hørt fra guttene, eller den 25 år gamle treneren.

Ifølge talsmann for nasjonalparken der grotten ligger, Kamolchai Kotcha, er passasjen «ekstremt trang» og foreløpig full av sand og gjørme. Det kraftige regnet har skapt store vanskeligheter for redningsmannskapene fordi grottesystemet er oversvømt.

Heiste ned forsyninger

Fredag ble det heist ned mer enn ti såkalte «håp-bokser» i grotten, som i tillegg til kart og penn inneholder snacks, drikke, medisin, en fakkel og stearinlys, skriver NTB.

I boksene ligger det også lapper med beskjeder til guttene:

– Hvis dere mottar dette, vennligst marker på kartet hvor dere er. Alle står klare for å gi dere umiddelbar hjelp.

Det var andre gang myndighetene forsøkte å heise mat ned i grotten, uten å vite nøyaktig hvor de savnede befinner seg, men det var første gang de forsøkte å kommunisere med dem, skrives det videre.

Grottesystemet strekker seg hele ti kilometer og er en av Thailands lengste og vanskeligste grotter å navigere i. På fredag fant mannskapene, som blant annet består av eksperter fra det amerikanske Forsvaret og eksperter fra Storbritannia, Australia og Japan, en inngang til et større kammer inne i grotten, skriver AFP.

Håpet var at inngangen skulle gi ekspertene en vei inn til resten av grottesystemet, men det har de foreløpig ikke funnet. Et av mannskapenes håp er at de har tatt seg til et stort kammer inne i grotten som kan kalles «Pattaya Beach».

Guttene skal være godt kjent i grotten, og vet at dette kan være et trygt sted å oppholde seg. Det jobbes fortsatt med å ta seg inn til dette stedet.

Reuters har snakket med mannen Intu Incharoen (34), som i 2002 gikk seg vill i den samme grotten sammen med fire venner. Han omtaler grottesystemet som en labyrint. I flere timer søkte de etter en utgang i grotten før de hørte et rop, og fulgte lyden ut i friheten.

– Det var et mirakel. Grotten er et forbudt sted, foreldre har alltid sagt at du kan gå alle andre steder enn dit, forteller han.

Vannstanden inne i grottesystemet har gjort det vanskelig for dykkere å se gjennom det gjørmete vannet.

Men redningsmannskapene jobber fortsatt i håp om at guttene og treneren fortsatt er i live.

Sannsynligvis har de tilgang på vann, men eksperter mener at vannet inne i grotten kan være direkte farlig for de savnede. Vannet kan nemlig føre med seg farlige kjemikalier og bakterier fra gårder i nærheten, noe som kan gjøre guttene syke, skriver AFP.

Anmar Mirza, som er koordinator for de amerikanske redningsmannskapene på stedet, sier til AFP at guttene kan overleve mellom en og en og en halv måned inne i grottesystemet så lenge de finner vann, og ikke blir syke av det.

– Den største utfordringen de står overfor nå er det psykologiske, fordi de ikke vet når de kan bli reddet, sier Mirza.

Lørdag lokal tid har mannskapene blant annet gjennomført evakueringsøvelser ved grotten. Ambulanser og helikoptre er på stedet i påvente av et gjennombrudd.

Populært turistområde

Det er populært blant turister å ta seg inn i grotten, og den første delen skal være relativt stor og åpen å ta seg gjennom. Cirka en kilometer inn i fjellet begynner det derimot å smale, skriver CNN.

Ved dette punktet er det flere varselskilt som forteller om farene ved å ta seg lenger inn i grotten under regntiden. Her skal laget ha tatt av seg sko og ryggsekker før de av ukjente grunner tok seg lenger inn i den farlige grotten.

Redningsmannskapene med støtte fra frivillige jobber konstant med å pumpe vann bort fra inngangen til grotten. Dykkere har klart å svømme cirka fem kilometer inn i grotten, men har ikke sett noe til laget. De store vannmassene, dårlig sikt og mørke gjør søket vanskelig for dykkerne.