REDDET: De marokkanske ungdommene har blitt reddet av den spanske redningstjenesten. Hvor de skal plasseres er uklart. Mottakskapasiteten i flere sørspanske kystbyer er sprengt. Foto: Gøran Bohlin, VG

Den nye ruten til festning Europa: – De kommer i hva enn som flyter

Publisert: 01.07.18 10:16 Oppdatert: 01.07.18 10:47

ALGECIRAS/TARIFA (VG) De setter ut over Gibraltarstredet i pedalbåter, kajakker og oppblåsbare lekebåter. Med andre muligheter stengt, er veien til Spania den nye migrantruten til Europa.

Solen er nådeløs når redningsskøyten Luz de Mar legger til i havnen i den sørspanske byen Algeciras. Om bord har skipet med seg rundt 40 gutter og ungdommer. De fleste er marokkanske, noen er fra Vest-Afrika.

De satte ut fra Tanger i Marokko ved daggry, fjorten kilometer unna det spanske fastlandet. Noen timer senere ble de reddet av det spanske redningsskipet mens båten fløt rundt i Gibraltarstredet.

Dehydrerte gulper flere ned vann fra flaskene som redningsmannskapet i hvitt verneutstyr deler ut.

Noen er over 18, men mange er barn. Et brødrepar på 15 og 10 år klarer å kommunisere på en blanding av arabisk og fransk at de vil til Barcelona der de har familie.

– Jeg har ikke sett noe lignende på ti år. Kapasiteten er fullstendig sprengt, sier en av politikvinnene som venter på å ta imot guttene på havnen.





















1 av 9 IKKE SETT LIGNENDE: - Jeg har ikke sett noe lignende på ti år. Kapasiteten er fullstendig sprengt, sier en av politikvinnene som venter på å ta imot guttene på havnen. Gøran Bohlin, VG

Like mange på fire dager som ett år

Mens EU har vært i full krangel om hva som skal gjøres med migrantene som ankommer Europa, stenges grensene til Italia og Hellas i større grad. Migrantrutene til Europa har snudd, og nå velger migranter fra Afrika å ta den korteste veien over Gibraltarstredet fra Marokko.

Flertallet er fra Vest-Afrika, men stadig flere kommer også fra Marokko og andre nordafrikanske land. De fleste er menn, men det er også flere kvinner og spedbarn om bord båtene.

På fire dager denne uken ankom det nesten 1400 migranter bare til Cádiz-regionen. Det er like mange som i hele 2016, ifølge tall spanske Røde Kors oppgir til VG.

De to siste ukene har over 5500 migranter ankommet Spania . Det er over dobbelt så mange som har kommet til Italia og Hellas samlet i samme periode.

Selv om antallet ankomster i Europa er langt unna rekordåret 2015, har det kommet nesten 18.000 migranter til Spania i 2018. Det er mer enn de drøyt 16.000 og 13.000 som har ankommet i båt til Italia og Hellas, ifølge IOM (International Organization for Migration).

Rundt 300 har dødd i forsøket på å nå det spanske fastlandet så langt i år.

– Bruker hva enn som flyter

Mottakskapasiteten i flere av Spanias sørligste byer er fullstendig sprengt. Sentre for migranter huser allerede det mangedoblede av det de er bygget for, og gymsaler og andre kommunale bygninger fungerer som flyktningleirer.

– Vi forbereder oss på at antallet krysninger kommer til å vokse betraktelig de neste månedene, dersom været holder seg stabilt, sier Adolfo Serrano, sjef for redningstjenesten i Tarifa.

Serrano koordinerer alle redningsaksjoner til sjøs i Gibraltarstredet. Fra hovedkvarteret på en fjelltopp utenfor Spanias sørligste by føles det ut som man praktisk talt kan ta på det afrikanske kontinentet.

I kontrollrommet durer telefonene uavbrutt. Serrano må flere ganger avbryte intervjuet med VG for selv å koordinere redningsaksjonene. Redningsskøyter fra andre steder i Spania har kommet til stredet for å bistå med hjelp.

– Flere migranter kommer i oppblåsbare lekebåter, pedalbåter, kajakker og surfebrett. De bruker hva enn som flyter, sier han.











1 av 4 TRAVEL: Flere båter har blitt oppdaget av redningstjenesten i Tarifa under intervjuet med VG. Sjef Adolfo Serrano må selv trå til med redningsarbeidet. Gøran Bohlin, VG

Organiseres av menneskesmuglere

Serrano forteller VG at det er to måter migrantene krysser havet på. Den ene er uten motor i svært enkle fartøy. Den andre er den mer organiserte ferden med motoriserte, større båter, arrangert av menneskesmuglere på marokkansk side. De setter av gårde ved strendene rundt Tangier, og ofte sender de et signal som kystvakten plukker opp når de entrer spansk farvann.

Spania samarbeider med Marokko om å stagge krysningene. Men Frontex-arbeidere VG snakker med i Algeciras og Tarifa forteller om utbredt korrupsjon på marokkansk side, der menneskesmuglerne betaler marokkansk politi for å se en annen vei.

Den organiserte ferden koster mellom 1000 og 1500 euro. Det var en tur Amadou fra Elfenbenskysten tok for snaut ett år siden.

– I Marokko behandler de svarte folk som dyr. Politiet er verst. Det er bedre her i Spania, men jeg sliter med å finne jobb, sier han når VG treffer ham og hans venn fra Guinea på gaten i Algeciras.









1 av 3 HOLDES I GYMSAL: Hverken VG eller slektningene til migrantene får lov til å snakke med de 500 menneskene som er innlosjert i byens gymsal. Gøran Bohlin, VG

Vil ikke høre om smitteeffekt

Ordfører i Tarifa, Fernando Ruíz Gíraldez fra sosialist- og regjeringspartiet PSOE, betegner situasjonen som en humanitær krise.

– Hvor byen vår ligger på kartet, tilsier at det historisk alltid har kommet migranter over stredet. Men det er mange år siden situasjonen har vært så akutt som den er nå, sier han til VG.



1 av 2 STOLT AV TARIFA-BEBOERNE: Ordfører Francisco Ruíz Gíraldez er stolt av hvordan Tarifa-beboerne har møtt masseankomsten av migranter. De har trådt til med utdeling av mat, tepper og hygieniske artikler. Foto: Gøran Bohlin, VG

Den nye venstreregjeringen i Spania, med Pedro Sánchez i spissen, har staket ut en mer åpen migrant- og flyktningpolitikk. Da både Malta og Italia for noen uker siden nektet å ta imot skipet Aquarius, med over 600 migranter om bord, meldte Sánchez seg og sa at de kunne få komme i havn i Valencia.

Se også: Full ordkrig etter flyktning-nei

Men på sosiale medier i Spania kritiseres handlingen nå som et PR-stunt. Da migrantskipet Lifeline led samme skjebne som Aquarius og ble nektet å komme i havn hverken på Malta eller i Italia, uttalte utviklingsminister José Luís Abalos at Spania ikke kunne være «redningsskøyten for hele Europa ».

Politibetjenter VG snakker med i området, mener at tallene på ankomster har skutt i været etter at Sánchez tilbød seg å ta imot Aquarius.

Men ordfører Gíraldez i Tarifa vil ikke høre snakk om noe smitteeffekt.

– Det har ikke noe med det å gjøre. De humanitære organisasjonene har i halvannet år advart mot at ankomstene ville komme til å øke, sier han.

– Hvorfor blir de behandlet som dyr?

I Tarifa har over 500 migranter, flere av dem små barn, sovet på gulvet i en gymsal i flere dager. VG får ikke tilgang til å komme inn i salen av politiet. Frivillige fra Tarifa, som deler ut tepper, mat og hygieniske artikler, forteller at forholdene inne i hallen er «uverdige», at det mangler mat og at de ikke har anledning til å vaske seg.

Mens turister og kitesurfere passerer gymsalen på vei til stranden rett ved siden av, frakter et stort politioppbud flere migranter inn i en ventende fangetransport utenfor. Hvor de skal transporteres, er uklart.









1 av 3 FRAKTES UT: Flere migranter fraktes ut av politiet fra byens gymsal. Spania har bilaterale avtaler med Marokko og andre afrikanske land om retur av migrantene. Men utvisningsvedtakene er vanskelig å håndheve og migrantene ender i stor grad opp med å reise til andre steder i Spania og Europa, hvor de lever uten papirer. Gøran Bohlin, VG

Spania har bilaterale avtaler med Marokko og andre afrikanske land om retur av migrantene. Men utvisningsvedtakene er vanskelig å håndheve og migrantene ender i stor grad opp med å reise til andre steder i Spania og Europa, hvor de lever som papirløse.

Et par hundre meter bortenfor står flere marokkanske og vestafrikanske menn og bivåner uttransporteringen. De har familie inne i gymsalen, men forteller at de ikke får lov til å nærme seg inngangen av politiet.

– De er ikke kriminelle. Så hvorfor blir de behandlet som dyr, sier Sadik Nerau opprørt.









1 av 3 FRUSTERT: Sadik Nerau er frustrert over å ikke få vite om slektningen sin befinner seg inne i gymsalen, eller ikke. Flere av mennene forteller at foreldrene deres selv krysset Gibraltar-stredet i fallegerdige båter på 90-tallet. Gøran Bohlin, VG

Han har en fetter som ankom Tarifa i båt for noen dager siden. Nerau har kjørt hele veien fra Barcelona og bodd i bilen sin i fem dager med oppgaven å finne ut av om fetteren hadde overlevd ferden eller ikke.

Kjørt fra Barcelona har også Said Bennour. Han har en bror på 17 år som krysset fra Tanger for noen dager siden. Han forteller at det har vært noen hvileløse dager.

– Jeg har vært kjemperedd de siste dagene, da jeg ikke hørte noe fra ham. Men i går fikk jeg endelig livstegn, sier han.

Han forteller at han har advart broren flere ganger mot å ta den farlige ferden over Gibraltarstredet.

– Men de hører ikke på oss. De drar til og med uten å fortelle det til foreldrene sine. De har bare én tanke i hodene sine, og det er å komme til Europa, sier han, og legger til:

– De tror det er et paradis som venter dem.