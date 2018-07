ENDRER PLANENE: Redningsledelsen var ikke forberedt på at det skulle begynne å regne natt til søndag. Nå ser det ut som at evakueringen må starte tidligere. Foto: LILLIAN SUWANRUMPHA / AFP

Grottedramaet i Thailand: Forbereder evakuering

Georg Mevold

Erlend Fernandez Stedding

NTB

Publisert: 08.07.18 03:35

UTENRIKS 2018-07-08T01:35:02Z

THAM LUANG (VG) Thailandske myndigheter er i gang med å forberede redningen av de 13 som har sittet fast i en grotte i over to uker.

Lørdag fikk VG opplyst fra redningsledelsen at de hadde minst 4-5 dager uten regn i vente til å forberede evakueringen. På kvelden kom det likevel regn, og nå ser det ut som de forbereder en aksjon.

Rydder inngangen til grotten

Søndag morgen ble alle journalister bedt om å forlate grotteområdet, og henvist til et oppsamlingsområde cirka fem km fra grotten.

– Alle som ikke er involvert i redningsarbeidet, må komme seg vekk fra området umiddelbart. Etter en vurdering av situasjonen trenger vi området for å hjelpe ofrene , sa politiet over høyttaleranlegget ved det gjørmete området som ligger like ved gruveinngangen.

Ifølge VGs reporter på stedet blir inngangen til grotten nå voktet av militærpoliti.

Den australske journalisten Amanda Hodge, som var utenfor grotten søndag morges, la ut denne videoen på Twitter:

Myndighetene har varslet en pressekonferanse om kort tid.

Journalister og andre har pakket sakene sine, og begynt å forlate området der mer enn 1.000 pressefolk har oppholdt seg de siste dagene. De har fått til klokken 09.00 lokal tid, klokken 04.00 på å forlate området.

Tolv thailandske gutter mellom 11 og 16 år og deres 25 år gamle fotballtrener har vært innesperret grottekomplekset Tham Luang i Chiang Rai nord i Thailand i 15 dager, etter at kraftig regnvær sperret dem inne i grotten.

