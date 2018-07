GROTTEFAST: De 12 guttene og deres 25 år gamle trener ble tidligere denne uken funnet etter å ha vært fanget inni en grotte i ti døgn. Foto: AP

Grottedramaet: – Guttene var under medisinsk bedøvelse

Publisert: 08.07.18 19:45 Oppdatert: 08.07.18 20:36

UTENRIKS 2018-07-08T17:45:24Z

Den danske dykkerinstruktøren Ivan Karadzic deltok i redningsaksjonen i Thailand, og forteller i detalj hvordan den ble gjennomført.

– Guttene var under medisinsk bedøvelse slik at de ikke skulle få panikk, sier dykker Ivan Karadzic til den danske kringkasteren DR .

Fire av de 12 guttene som har vært fanget i grotten i Thailand siden 23. juni er reddet og i sikkerhet , bekreftet thailandske myndigheter i en pressekonferanse søndag ettermiddag.

Ubekreftede meldinger sa tidligere på dagen søndag at det var de yngste guttene som skulle bli reddet ut først . Det er ennå ikke bekreftet hvem som er reddet ut.

Karadzic understreker at guttene ikke var helt bedøvet, men at de fikk beroligende midler.

– Guttene var festet til dykkere på vei ut av grotten, forteller han videre.

For å sikre at guttene pustet, hadde de satt på dem fulldekkende ansiktsmasker.

– I den fikk de ren oksygen, ikke alminnelig «luft», fordi deres åndedrett var så langsom, at det måtte være meget oksygenmettet, forklarer han overfor Ekstra Bladet .

Karadzic har en dykkerskole Thailand og er spesialisert på å dykke i grotter. Han er en av flere titall utenlandske spesialdykkere som deltar i redningsoperasjonen ved Tham Luang-grotten.

Ifølge ham svømte ikke guttene selv. En av dykkerne, som også er lege, skal ha gitt guttene de beroligende midlene.

– Redningsaksjonen fortsetter hele natten

Han forteller at det sto dykkere på rekke og rad underveis i grotten som sørget for at guttene og dykkerne de var festet til, fikk nye flasker med luft og oksygen.

– Det har gått veldig bra så langt, sier han.

Han forteller videre at han er glad, men trøtt. Men ifølge ham er det ikke snakk om at redningsaksjonen tar en pause.

– Redningsaksjonen fortsetter hele natten. Men vi har brukt alle tanker på å få de fire guttene ut. Aksjonen stopper ikke opp, men vi må få nye tanker frem, for at de neste guttene skal holde ut.

Ifølge The Guardian må de gjenværende i grotten vente mellom 10 til 20 timer før dykkerne kan hente ut de neste. Det er fordi de har gått tom for flasker med luft og oksygen, og må plassere nye inne i grotten.

Redningsaksjonen ventes å gå i gang i morgen klokken 08.00 lokal tid.

Lavere vannstand

NTB skriver at en av redningsarbeiderne som The Guardian har snakket med, fortalte at vannstanden hadde sunket så mye at det var mulig for guttene å ta seg frem til fots flere steder.

Guttene måtte imidlertid dykke i til sammen én kilometer. Den første gutten kom ut av grotten klokken 17.40 lokal tid.

De skal ha tatt seg frem i et gjørmete og taggete terreng på 3.2 kilometer for å komme seg ut, ifølge The Guardian.

– Bedre enn ventet

– Laget har arbeidet fantastisk bra, sier redningsleder Narongsak Osottanakorn på pressekonferansen.

– Redningsaksjonen gikk mye bedre enn ventet, sa han videre.

Han fortalte at flere land skal være involvert i redningsaksjonen og roser dykkerne for fantastisk teknikk under redningsarbeidet.

13 utenlandske dykkere og fem dykkere fra Thai Navy Seal skal ha vært med i selve redningsaksjonen. Et lag på over 90 dykkere skal ha jobbet med å planlegge utførelsen. To dykkere skal ha fulgt hver gutt på veien ut av grotten, ifølge AP .

Ifølge VGs journalist på stedet brøt det ut full jubel da redningslederen fortalte om guttene som var reddet ut av grotten.

– Laget i grotten jobbet veldig fort, og de hadde trent på alt, fortsetter han.