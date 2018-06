BESØKER GRENSEN: Melania Trump har tidligere uttalt seg om situasjonen for barna som skilles fra sine familier ved grensen til Mexico, og bedt om at Demokratene og Republikanerne «styrer landet med hjertevarme». Foto: Chip Somodevilla, Getty Images North America

Melania Trump med uventet besøk til Mexico-grensen

Publisert: 21.06.18 18:59 Oppdatert: 21.06.18 19:40

UTENRIKS 2018-06-21T16:59:42Z

Førstedame Melania Trump møtte torsdag uventet opp ved et senter for barn av immigranter i McAllen i Texas, for å se på hvordan ektemannens «nulltoleranse»-politikk påvirker menneskene som forsøker å krysse grensen fra Mexico.

Det hvite hus opplyser torsdag at USAs førstedame Melania Trump har ankommet Texas .

Her skal hun blant annet besøke et senter for barn som har kommet til landet ulovlig, samt en annen interneringsleir for barn.

– Hun vil få et realistisk bilde, sier talspersonen Stephania Grisham til CNN .

Vil hjelpe

Ved besøket blir presidentfruen den første fra Trump-familien som personlig reiser til grensen for å bevitne hvordan Trumps «nulltoleranse»-lov påvirker menneskene som ønsker innpass i USA.

– Jeg vil spørre dem som jobber her om hvordan jeg kan hjelpe barna med å bli gjenforent med sine familier så fort som mulig, sier Melania ifølge CBS News .

Hun stilte torsdag også spørsmål ved hvordan barnas psykiske, fysiske og mentale tilstand er når de ankommer grensen.

– Når de kommer hit, er de vanligvis veldig fortvilet, på den måten at de ikke helt vet hvor de er. De første 24 timene er avgjørende for oss, svarte ansatt ved senteret.

Senteret opplyser om at de huser omtrent 55 barn, de fleste mellom 12 og 17 år. De fleste av barna kom uten deres foreldre, mens noen av dem har også blitt splittet fra familien.

Over 2000 barn skilt fra sine foreldre

Minst 2700 barn er skilt fra foreldre og foresatte ved grensen mellom USA og Mexico siden oktober i fjor, og har i ettertid blitt plassert i interneringsleirer.

Over 100 av dem er under fire år gamle.

Onsdag signerte Trump et direktiv som skal hindre at barn skilles fra sine foreldre etter ulovlig grensekryssing fra Mexico .

– Vi holder familiene samlet, og dette vil løse det problemet. For øyeblikket har vi en veldig streng grense, og det vil fortsette å være nulltoleranse for folk som kommer inn i landet ulovlig, uttalte Trump.

Samme dag innrømmet myndighetene i USA at det ikke foreligger noen planer for hva man skal gjøre med disse barna, eller hvordan de skal kunne gjenforenes med foreldrene de er skilt fra.

Kritiserte ektemannens lov

USAs førstedame har tidligere uttalt seg noe uventet mot sin ektemanns «nulltoleranse»-lov, og tatt til orde for å få slutt på praksisen .

– Fru Trump avskyr å se barn og foreldre skilles fra hverandre og håper begge sider i politikken kan komme sammen for å oppnå en vellykket innvandringsreform. Hun mener vi må være et land som følger alle lover, men også et land som styres med hjertevarme, sa en talskvinne den 19. juni.

Talsperson for Det hvite hus, Stephanie Grisham, uttalte til CNN at Melania under sitt besøk ved grensen torsdag vil se «det hun har sett på TV på nært hold».

Flere amerikanske medier skriver at førstedamen og presidentens datter Ivanka har vært helt sentrale i arbeidet med den nye ordren, som Donald Trump signerte onsdag.

Ifølge CNN har Melania hatt flere private samtaler med presidenten, der hun har presset ham til å gjøre det han kan for at familiene ikke skal splittes, uansett om det gjøres gjennom lovgivning eller andre tiltak for å stoppe praksisen.