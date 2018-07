POLITISK COMEBACK: Kassam bor til vanlig i Washington D.C, men planlegger nå en mulig retur til britisk politikk. Foto: Klaudia Lech, VG

Høyrepopulister planlegger brexit-comeback: - May har ikke kontroll

Publisert: 13.07.18 09:01

LONDON (VG) Lederflukt, slåsskamper og fullstendig kollaps har preget høyrepopulistiske UKIP siden brexit. Men i regjeringskaoset i England planlegger nå brexit-arkitektene et storslått comeback.

– Ikke ta bilder av meg mens jeg spiser! Jeg vil ikke se ut som «bacon-Ed».

Raheem Kassam, tidligere Breitbart-redaktør i England, nær Steve Bannon-venn og politisk rådgiver til tidligere UKIP -leder Nigel Farage, ler mens han refererer til et famøst og lite flatterende bilde av tidligere Labour-leder Ed Miliband hvor han gafler i seg en bacon-sandwich.

VG møter Kassam torsdag formiddag på luksuriøse Brown’s Hotel i Mayfair i London. 32-åringen er en slags «wonderboy» for en høyreside som han selv betegner som «hard right» i Storbritannia og USA.

Bloody Mary’s og bacon-sandwicher står på menyen for å døyve onsdagens forsmedelige England-tap i semifinalen.

Men det er et annet nederlag Kassam vil snakke om. Det han betegner som brexit-nederlaget.

Vil stoppe Mays Brexit-plan

Torsdag la den kriserammede statsministeren Theresa May frem detaljene i brexit-planen. Detaljene var nok til å få flere ministre, derav brexit-general Boris Johnson, til å fratre sine stillinger denne uken.

Dette fordi de mener detaljene i planen er altfor ettergivende overfor EU , og ikke representerer en såkalt «hard Brexit» - et rent brudd med unionen.

Av den oppfatningen er også den tidligere UKIP-politikeren Raheem Kassam - og hans nære venn og allierte, tidligere UKIP-leder Nigel Farage. UKIP ble stiftet for å få Storbritannia ut av EU, og både Kassam og Farage var sterkt delaktige i «leave»-kampanjen i 2016.

Mandag kunngjorde Farage, som trakk seg fra UKIP noen dager etter brexit i 2016, at han kommer tilbake til politikken dersom May «ikke leverer på det som det britiske folket stemte for».

– Jeg og Nigel har drevet og vitset i lang tid om at vi kanskje må tilbake til politikken for å stoppe Theresa Mays brexit-plan. Nå er det tydelig at hun ikke har kontroll, og ikke kommer til å levere. Dette er tiden for oss å komme tilbake, sier Kassam.

Hevder de kan ta over annet parti

Kassam forteller at én mulighet er å ta kontroll over UKIP-partiet igjen, eller å få innpass i et annet parti.

– Vi snakker om dette flere ganger om dagen nå, senest i en lang samtale i går kveld. Jeg tror det mest realistiske er å ta over UKIP igjen, men det finnes også sjansen for å danne et nytt parti, eller ta over et eksisterende, som gjør at vi kan få inn Nigel i parlamentet igjen, sier Kassam.

Det har vært mildt sagt turbulente år for UKIP siden brexit. I statsministervalget i 2015, året før brexit, fikk partiet hele 12,6 prosent av stemmene. Tre år etter er partiet i ruiner: På de fleste meningsmålingene i år har de ligget mellom to og tre prosent.

Kaoset etter brexit og Farages oppsigelse førte til massiv lederstrid i partiet. Diane James sluttet etter bare 18 dager i sjefsstolen. I kampen for å overta etter henne, ble favoritt til ledervervet, Steven Woolfe, slått ned av en partikollega i et opphetet partimøte i Europa-parlamentet.

Woolfe mistet bevisstheten og ble sendt til sykehus.

– Vi ordner opp i problemene våre som menn, sier Kassam fleipende når VG spør ham om hendelsen.

– Skriker ikke lenger i mørket for oss selv

Han mener anti-brexit-tilhengerne maler et skremmebilde av konsekvensene ved en såkalt «hard» brexit.

– Ingen vil ha et rent brudd med EU. Men hvis det står mellom en ræ** avtale som May tilbyr oss, eller en «hard» brexit, så tar jeg det siste, ti av ti ganger, sier Kassam.

Han mener Storbritannia i større grad må se mot Trumps USA.

– Her har May en kjempemulighet til å utvide det økonomiske samarbeidet med USA, en av verdens største økonomier, som har sterk økonomisk vekst. Mulighetene her er endeløse, i stedet for å trygle Frankrike og Tyskland om å selge varer til dem, sier han.

Kassam mener det kan være en fremtid for UKIP. Med det kaoset Brexit-krangelen har skapt i den britiske regjeringen, begynner nå partiet å se en liten oppsving. I en meningsmåling utført av YouGov tirsdag til onsdag denne uken, fikk partiet seks prosents oppslutning.

– Det er ikke bare her i Storbritannia at folk er lei av å få lover tredd ned over hodet på seg av andre land. Det ser vi ved de politiske strømningene i Ungarn, Italia og Frankrike, sier han.

Kassam mener oppslutningen til flere høyrepopulistiske partier i Europa tyder på at meningene deres har blitt legitimert i offentligheten:

– Vi skriker ikke lenger i mørket for oss selv.