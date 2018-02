UNDER ANGREP: Slik så det ut fra avstand da Intercontinental-hotellet i Kabul ble angrepet 20.januar. Det var norske spesialsoldater som reddet nordmannen Arne Strand ut av infernoet. Foto: WAKIL KOHSAR / AFP

Forsvaret bekrefter: Norske soldater berget Arne Strand ut av terrorangrepet i Kabul

Publisert: 02.02.18 15:26

UTENRIKS 2018-02-02T14:26:36Z

Forsvaret bekrefter nå at forskeren Arne Strand ble reddet ut av terrorangrepet i Kabul av norske marinejegere. De ga ham medisinsk behandling før de evakuerte Strand ut av det brennende hotellet.

Generalmajor Torgeir Gråtrud, sjefen for Forsvarets spesialstyrker, forteller til VG hvordan afghanske soldater og deres norske mentorer kjempet ned terrorangrepet mot Intercontinental-hotellet i Kabul for to uker siden:

– Det var påsatt branner inne i hotellet. Det var eksplosiver der og det var skadde der, og mye folk, mange var i sjokk. Hotellet er et veldig stort bygg med mange etasjer. Situasjonen var veldig uoversiktlig, sier Gråtrud til VG.

Jobbet i 17 timer

Intercontinental-hotellet ble klarert i løpet av 17 timer. Det er ekstremt raskt i forhold til byggets størrelse, kaoset som rådde, og motstanden de møtte.

Minst 22 personer skal ha mistet livet i løpet av angrepet på hotellet, og de syv antatte angriperne ble drept. CRU-222 led ingen tap av liv, men noen av de afghanske soldatene ble skadet. Ingen av de norske mentorene fra Forsvarets spesialstyrker ble skadet i aksjonen.

– Inne i hotellet var det en nordmann. Visste soldatene om han da de tok seg inn?

– Ja, etter hvert som de ryddet seg gjennom hotellet, visste de at det var en nordmann der, og at han het Arne Strand. Det er ikke uvanlig at det er norske borgere på Intercontinental i Kabul. Men i så måte er det jo greit at det også er nordmenn med i den skarpeste enheten i byen, sier Torgeir Gråtrud.

Fant den skadde nordmannen

Han forteller at de kjempet seg gjennom bygget, rom for for rom, og fikk bragt Arne Strand i sikkerhet:

– Etter hvert fant de Arne Strand der hvor de ventet at han skulle være. Våre folk fikk gitt ham medisinsk behandling før han ble evakuert. Han ble raskt tatt hånd om, men jeg må presisere at de ikke prioriterte ham foran andre. På et slikt oppdrag gjennomfører man et visst system, sier Gråtrud.

– Det er kjent at han hadde fall- og røykskader. Hvordan oppsto disse skadene?

– Vi vet jo i detalj hva som skjedde. Men jeg ønsker ikke å si noe mer om det nå. Han er fortsatt på sykehus og vi er glad for at han er i god bedring. Jeg kan imidlertid bekrefte at det var brann- og røykskader der han holdt til. Det var i det hele tatt mye røyk inne i hotellet, sier Gråtrud.

I bedring

Arne Strand er forsker og assisterende direktør på CMI, og har i mange år forsket på forhold i Afghanistan . Han var på arbeidsreise i Afghanistan og oppholdt seg på hotellet da angrepet kom.

VG får opplyst at Strand ikke ønsker å uttale seg offentlig nå, men at han er i bedring med utsikt til å bli helt frisk.

Øker norsk bidrag

– Disse angriperne går ikke inn for å starte et angrep, og så stikke av igjen. De vet at de ikke kommer ut i live, og de skal drepe så mange som mulig. Situasjonen er dermed komplett kaotisk, det smeller og brenner, og det er i tillegg hotellgjester over alt, sier forsvarsminister Frank Bakke-Jensen.

Regjeringen bestemte i fjor høst at det norske spesialstyrkebidraget i Kabul skal økes til om lag 60 soldater.

Skulder ved skulder

Gråtrud og Bakke-Jensen presiserer at det er de afghanske soldatene som gjør hoveddelen av jobben:

– Våre folks rolle er ikke å være fremst, men å mentorere i bakkant, sier spesialstyrkesjefen.

– Men vi går sammen med dem, skulder ved skulder. Stopper det opp eller er de i ferd med å ta gale beslutninger, så må vi være der og fortelle at det kan medføre større risiko om vi mister momentum, sier Gråtrud.

Varsler flere nye styrker

De norske spesialsoldatene i Kabul har gjennom 11 år bistått Afghanistan med å brygge opp en kontra-terrorstyrke med afghanske soldater, kalt CRU-222.

Nå er NATO og Afghanistan enige om å bygge CRU-er, etter norsk modell i de største byene i landet.

Forsvarsministeren og Gråtrud har denne uken besøkt de norske soldatene i den afghanske kriserespons-enheten. Der har de i detalj fått vite om den CRU-ens innsats for å slå ned dette og andre terrorangrep.

– Dette er verdens mest erfarne antiterror-styrke, rett og slett fordi de er på jobb hele tiden og håndterer skarpe oppdrag løpende, sier forsvarsministeren til VG.

Gråtrud var selv med da CRU-en i Kabul ble startet opp i 2007. Denne uken møtte han minst tre afghanere som har vært med hele veien.

– De har bygget opp en avdeling av veldig høy kvalitet, sier Bakke-Jensen, som var på sitt første besøk i Kabul.

– De er i stand til å gå inn i alle operasjoner, og de gir innbyggerne bedre sikkerhet. Derfor er det bestemt at det skal bygges opp lignende avdelinger andre steder i landet, i samarbeid med andre land, men etter den norske modellen i Kabul, sier forsvarsministeren.

PS: Da Gråtrud og Bakke-Jensen kom til Afghanistan hovedstad mandag, var styrken enda en gang ute på et skarpt oppdrag igjen. Angripere hadde utløst selvmordsvester ved porten til militærakademiet i Kabul. Minst 11 soldater ble drept og 16 såret.

– Det var to mann igjen på basen. En kokte kaffe og en satt i OPS-en, forteller forsvarsministeren.