Homo-hets i russisk valgvideo

Publisert: 27.02.18 17:34

PARIS (VG) Kampanjefilmen sier at russere blir «straffet» med å bo sammen med homofile dersom de ikke bruker stemmeretten 18.mars.

Videoen dukket opp på sosiale media for noen dager siden, og har siden gått viralt i Russland . Der skremmes russiske sofasittere til valgurnene med en homofil mann. Klippet er sett nesten fire millioner ganger.

I det tre minutter lange snutten møter vi et ektepar like leggetid. De snakker om at det er valg den påfølgende dagen, og kona minner mannen på å stemme. Han sier han ikke skal.

Når mannen våkner neste morgen åpenbarer det seg en marerittverden der det meste er snudd på hodet, men det mest fryktinngytende øyeblikket for mannen er når han finner en karikert homofil mann i rosa skjorte på sitt eget kjøkken, som erotisk spiser en banan og forteller han at loven nå er endret, slik at alle familier er påbudt å ta inn single homofile i huset.

– Og hvis han ikke finner seg en partner, må du være med han, sier kona, til sjokk, vantro og grimaser fra ektemannen.

Fakta FAKTA: LAV VALGDELTAKELSE I RUSSLAND Kun 65 prosent av russerne stemte i det forrige presidentvalget i 2012. I parlamentsvalget for to år siden var deltakelsen knappe 48 prosent. Meningsmålingsinstituttet Levada publiserte i desember en gallup som viste at kun 28 prosent av de spurte var helt sikre på at de ville bruke stemmeretten i år. ( Kilde: NTB, Financial Times)

I Russland har videoen blitt hyllet for sin kreative måte å lokke velgere til urnene, men også kritisert for homofobi. Avsenderen av filmen er ikke kjent, men en rekke av Putins menn har delt den på sosiale medier.

Den Putin-oppnevnte guvernøren Vladimir Vladimirov i Stavropol har delt videoen på Instagram med teksten «Her er noen viktige ord om hvorfor dere bør stemme».

Den har også fått plass i nyhetssendingene til de største TV-kanalene, Vesti, der nyhetsankeret presenterer kontroversene slik:

– Noen har sagt dette er et brudd på loven mot hat mot homofile, noe som jo høres ganske rart ut.

Det følges opp med et intervju av den kvinnelige hovedrolleinnehaveren, som sier at «Folk som har en humoristisk sans kommer ikke til å bli fornærmet».

Videre snakker både skuespilleren og nyhetsankeret om hvor stor en suksess denne videoen er. Tilsammen har kveldsnyhetene satt av 6 minutter til dekning av filmklippet.

Skuespilleren sier at hun ikke vet hvem som er oppdragsgiveren til jobben hun hadde, og nyhetsankeret konkluderer tilslutt med at «det altså ikke var noe lurerier, bare folk som tok samfunnsansvar, og minnet om at alle må delta i valget i 2018».