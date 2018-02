TATT I ED: Donald Trump har vært president i USA i litt over et år. Her fra innsettelsen 20. januar i fjor. Foto: MARK RALSTON / AFP

Disse kan utfordre Trump i 2020

Publisert: 19.02.18 09:37

UTENRIKS 2018-02-19T08:37:45Z

WASHINGTON, D.C. (VG) Det er fremdeles lenge til USA igjen skal velge president. Likevel er det mange som allerede nå ser ut til å posisjonere seg for å skyve Donald Trump ut av Det hvite hus.

Allerede i juli i fjor kom den aller første kandidaten offisielt ut av «jeg vil bli president»-skapet. John Delaney fortalte dette i en kronikk i Washington Post, og under Super Bowl forrige søndag kom hans første TV-annonse i Iowa. Delstaten som alltid er først ute til å avholde primærvalg.

For ham er valgkampen 2020 dermed allerede i gang.

Det til tross for at det nærmest er uhørt tidlig å annonsere sitt kandidatur så tidlig som Maryland-kongressmannen gjorde. De fleste venter minst enda et år, fra nå, før de våger si det rett ut. Og da er det fremdeles drøyt halvannet år til valget gjennomføres.

Likevel er det mye mange gjør som peker i retning av at de har følere ute for å vurdere om de vil ha en sjanse dersom de stiller. Her er en oversikt over noen av de demokratene flere nå mener gjør nettopp dette.

Kanskje er det en av disse som til slutt skal utfordre den sittende republikanske presidenten, Donald J. Trump.

De nye ansiktene

John Delaney

54-åringen er altså den eneste som vi så langt vet kommer til å stille. Han har vært medlem av Representantenes hus siden 2012, men er foreløpig ikke spesielt kjent utenfor sin hjemstat Maryland og Washington, D.C. Delaney har dog en annen fordel; han har mye penger. Den tidligere forretningsmannen blir omtalt som en sentrumsorientert demokrat.

Kirsten Gillibrand

New York-senatoren er en av flere kvinner som blir trukket frem som høyaktuelle kandidater. Advokaten har sittet i Senatet siden 2009. På et tidspunkt svarte 51-åringen at hun ikke har planer om å stille, men få ser ut til å tro på henne. Senere har Gillibrand sågar unngått å svare direkte på spørsmålet. Det blir trukket frem at hun er i stand til å kombinere liberale prinsipper med tverrpolitiske kompromiss.

Kamala Harris

53-åringen har i måneder drevet aktiv pengeinnsamling selv om setet hennes i Senatet, hvor hun bare har vært i et år, ikke er oppe til valg igjen før 2022. En av dem som har snakket varmt om et kandidatur fra Harris er USAs forrige visepresident, Joe Biden. Hun markerte seg nylig da hun sendte ut twittermeldinger som kommenterte det meste Donald Trump tok opp i sin State of the Union-tale.

Cory Booker

Booker, som siden 2013 har representert New Jersey i Senatet, har blitt omtalt som en moderat demokrat. 48-åringen har markert seg som en kraftig motstander av president Trump. Han har posisjonert seg ved å sitte i både justis- og utenrikskomiteen, steder der man oftere får sjanse til å snakke om ting som angår hele landet. Han startet også nylig en podkast som gir ham mulighet til å nå et større publikum.

Amy Klobuchar

Som så mange andre amerikanske toppolitikere er 57-åringen fra Minnesota opprinnelig jurist. Hun har allerede 11 års erfaring som senator. Hun ble tidlig i sin periode i Senatet regnet som en kommende stjerne i Det demokratiske paritet. Av kvinnene det snakkes mest om foran 2020 regnes Klobuchar som den minst venstrebente av dem.

Elizabeth Warren

Av de kvinnene som oftest blir nevnt når det er snakk om 2020-valget er nok Warren, eller «Pocahontas» som Donald Trump har kalt henne, per nå det mest kjente navnet for amerikanere flest. 68-åringen har gjentatte ganger vært tydelig på at det er på høy tid med en kvinnelig president. For mange vil nok likevel senatoren fra Massachusetts bli regnet som FOR liberal.

Andrew Cuomo

60-åringen er ventet å bli gjenvalgt som New York-guvernør til høsten, men mange tror at han etter det vil kaste seg inn i en ny valgkamp. Hans bror, Chris Cuomo, som er nyhetsanker hos CNN, uttalte derimot nylig at han ikke tror Demokratene, som mange mener beveger seg mot venstre, vil gå for en sentrumsorientert politiker som kandidaten som skal utfordre Donald Trump.

Gamle kjente

Bernie Sanders

Etter 2016-valgkampen trenger neppe Vermont-senatoren noe særlig introduksjon. 76-åringen holdt primærvalgkampen mot Hillary Clinton gående langt lenger enn noen trodde på forhånd. Sanders trakk stadig frem Norge og Skandinavia som eksempler på gode samfunn som tar vare på sine innbyggere. Mange unge amerikanere likte dette. Og mange tror han vil prøve seg en gang til.

Joe Biden

Biden vil være et annet kjent fjes i racet dersom han stiller som presidentkandidat. Sist han forsøkte seg, i 2008, endte han i stedet opp som visepresident for Barack Obama. Hans innsats der gjorde at mange ønsket å se ham som kandidat i 2016. Det droppet han etter sønnen Beaus dødsfall året før. Senest denne uken ville ikke 75-åringen, i et intervju med CNN, utelukke han stiller i 2020.

Outsiderne

Tom Steyer

Et fullstendig ukjent navn for de fleste amerikanere. Inntil nylig. De siste månedene har den styrtrike tidligere hedgefond-lederen pøst ut TV-annonser der han forteller sin tydelige mening om Donald Trump. Der tar 60-åringen til ordet for å stille presidenten for riksrett. Selv har Steyer sagt at han kommer til å pengestøtte demokratiske kandidater til ulike valg, men enkelte har spekulert i om han også vurderer å stille selv.

Oprah Winfrey

Etter en flammende tale under årets Golden Globe-utdeling ble det høylytt spekulert i om TV-dronningen planla å kaste seg inn i politikken . Et kryptisk svar fra hennes partner og venner som anonymt uttalte til CNN at 64-åringen faktisk vurderte det dempet ikke gemyttene. Senere har Winfrey riktig nok avvist at det vil skje. Mange amerikanere lever likevel i håpet.

Hva med disse?

Flere andre navn har også dukket opp i ulike sammenhenger. Blant disse er senatorene Jeff Merkley og Sherrod Brown , den nylig avgåtte Virginia-guvernøren Terry McAuliffe , kongressmann Tim Ryan og hans to unge kolleger Joe Kennedy og Seth Moulton , Los Angeles-ordfører Eric Garcetti , tidligere utenriksminister John Kerry og tidligere FBI-direktør James Comey (i utgangspunktet republikaner), skuespiller Dwayne «The Rock» Johnson (partitilhørighet uvisst) og den republikanske Ohio-guvernøren John Kasich , som nylig svarte at han ikke visste da han fikk spørsmål om han kan finne på å utfordre sin egen partifelle, president Donald J. Trump.

