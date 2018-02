Statsminister Prayut Chan-o-cha vil bekjempe oppfatningen om at Thailand er et sexreisemål. Foto: AP / NTB scanpix

Thailand vil ha slutt på rykte som sex-reisemål

NTB

Publisert: 28.02.18 11:26

Regjeringen i Thailand vil gjøre slutt på ryktet om at landet er et reisemål for sexturisme. Ifølge myndighetene har landet over 120.000 sexarbeidere.

– Vi må innse det faktum at dette ryktet ikke er av ny dato, sa statsminister Prayut Chan-o-cha på en pressekonferanse tirsdag.

Han sa at alle må jobbe sammen for å bekjempe oppfatningen om at Thailand er en magnet for sexturisme.

Uttalelsene kan settes i sammenheng med en uttalelse fra Gambias turist- og kulturminister Hamat Bah i januar.

– Gambia er ikke et sexreisemål. Hvis du ønsker en sexdestinasjon, må du dra til Thailand, sa han til en statlig fjernsynskanal.

Bahs uttalelser gikk de fleste hus forbi inntil et reisenyhetsnettsted omtalte intervjuet i helgen.

Thailands utenriksdepartement har sendt et brev til gambiske myndigheter for å uttrykke misnøye med Bahs kommentarer, opplyser departementets talskvinnen Makawadee Sumitmor.

Prostitusjon er ulovlig i Thailand, men håndhevingen av loven har ikke blitt fulgt like nøye opp. Det har ført til utvikling av en blomstrende sexindustri som så dagens lys på 1970-tallet for å betjene amerikanske soldater under Vietnamkrigen.

Ifølge det thailandske helsedepartementet og rettighetsgrupper finnes det i dag over 120.000 sexarbeidere i landet.