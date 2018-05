PÅGÅENDE MYSTERIUM: Politibetjent Annie Linteau snakker om fot-funnene på en pressekonferanse i juli 2008. Da hadde fem føtter flytt i land i British Columbia det siste året. Foto: DARRYL DYCK / THE CANADIAN PRESS

Makabert fotmysterium i Canada: Politiet har funnet 14 menneskeføtter i sko

Publisert: 15.05.18 01:47

Del saken på: Facebook

Email

Lenken er kopiert

UTENRIKS 2018-05-14T23:47:09Z

Politiet i British Columbia i Canada har nå funnet den 14. menneskefoten som er vasket i land i en sko de siste elleve årene - uten resten av kroppen.

Ifølge New York Times har det versert makabre rykter om funnene siden politiet fant den første foten i 2007. De 13 andre fotrestene har vært funnet i joggesko. To av dem tilhørte samme person, og tre av dem var i skostørrelse 12. De fleste var føtter som fra menn. Ikke alle kom fra kanadiere.

Det nyeste funnet dukket opp på en strand i Gabriola Island forrige helg, der en fot ble funnet i det som ser ut til å være en tursko, ifølge kanadisk politi.

Ifølge CNN var det en mann på søndagstur som fant menneskefoten i skoen, delvis gjemt i en haug med drivved.

Mens tidligere teorier ifølge NYT skal ha vært alt fra at føttene kommer fra en tsunami, menneskesmugling, mafiaaktivitet, en seriedrapamann med fotfetisj, eller fra folk som har dødd i flykrasj eller båtulykker, sier politiet nå at de ikke mistenker at noe kriminelt har skjedd i noen av de tidligere tilfellene.

Ifølge talsperson Andy Watson skal rettsmedisineren ha konkludert med at føttene stammer fra selvmordsforsøk eller ulykker – at noen har sklidd og falt i vannet, eller noen som blir tatt av bølger. De tror føttene har blitt skilt av fra resten av kroppen på naturlig vis i sjøen, hvor skoene har hjulpet til å bevare selve foten.

På grunn av sterk strøm, tror rettsmedisenerne at enkelte av føttene kan ha kommet helt fra Alaska. Alle er funnet mellom Vancouver Island og fastlandet i British Columbia.

Ni av føttene er identifisert og skal tilhøre seks ulike personer. Nå skal etterforskerne forsøke å finne den siste fotens eier ved hjelp av DNA.

Denne artikkelen handler om Canada

Krim