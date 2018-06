ETTERFORSKES: Trumps tidligere advokat gjennom mange år, Michael Cohen, etterforskes av FBI for blant annet mulig banksvindel. Foto: Seth Wenig / TT NYHETSBYRÅN

ABC: Tidligere Trump-advokat vil trolig samarbeide i Stormy Daniels-saken

Publisert: 13.06.18 17:51 Oppdatert: 13.06.18 18:28

Michael Cohen, Trumps advokat gjennom mange år, etterforskes av FBI for flere forhold. Hans advokater skal nå ha forlatt saken, noe som kan tyde på at han vil samarbeide.

Det opplyser kilder til ABC News .

Den 9. april ble over 3,7 millioner dokumenter beslaglagt fra advokat Michael Cohens eiendommer og advokatkontor i New York.

Materialet som ble beslaglagt skal blant annet inneholde materiale knyttet til pornoskuespiller Stormy Daniels . Cohen skal ha betalt Daniels penger for å holde tett om et seksuelt forhold til president Trump tilbake i 2006. Et forhold Trump har avvist .

Ingen erstatter presentert

Cohen, som inntil nylig har vært Trumps personlige advokat gjennom 12 år, har påstått at han betalte pengene på egen hånd for å beskytte presidenten, men det har senere kommet frem at Trump visste om hysj-pengene .

Ifølge Washington Post etterforskes Cohen av FBI for mulig banksvindel og for å ha brutt reglene for kampanjefinansiering.

Dommeren i saken har gitt Cohens advokater frist til fredag på å fremskaffe en gjennomgang av dokumentene, men ifølge ABC News`kilder skal advokatene på saken nå ha trukket seg.

Til dagens dato har den tidligere Trump-advokaten vært representert av Stephen Ryan og Todd Harrison, og det er foreløpig ikke blitt presentert noen erstatter.

Dette kan tyde på at Cohen nå er villig til å samarbeide med FBI i etterforskningen av saken.

– Cohen er farlig for Trump

Denne utviklingen er sannsynlig å treffe Det hvite hus , familiemedlemmer, ansatte og rådgivere hardt, skriver ABC.

– Det er vel åpenbart at Michael Cohen er farlig for Trump, fordi han har jobbet så tett med ham, ikke bare når han har vært kandidat og president, men også før. Han har vært en av hovedarkitektene bak å lage den type avtaler som skal få Trump ut av vanskelige situasjoner, sier Ketil Raknes, doktorgradsstipendiat ved Høyskolen i Kristiania og forfatter i Minerva, til VG.

Om Cohen nå skulle begynne å snakke tror Raknes likevel ikke at dette vil få de store konsekvensene for Trump.

– Dette er nok bare nok en episode i serien «Trump har problemer», som ikke får noen konsekvens. Si at han har gjort noe kriminelt da, jeg tviler på at Sentatet i USA vil synes det er så ille.

– Uansett hva?

– Ja, hva er det han skal gjøre annet enn det han har gjort? Det republikanske partiet har nå valgt å stå ved Trump. Han eier det partiet og flertallet av de republikanske velgerne har ryggen hans. Han har også en haug med høyreorientert media som støtter han. Dermed så er det komplett usannsynlig.

Skal ikke være direkte Russland-relatert

Tidligere FBI-direktør Robert Mueller har siden mai i fjor vært utpekt som spesialetterforsker for å granske mulig russisk innblanding i det amerikanske valget i 2016 .

FBI-raidet i april skal ikke være direkte knyttet til Russland-etterforskningen, men Mueller har mandat til å forfølge eventuelle lovbrudd som ikke har med Russland å gjøre, om han skulle kommer over det underveis i arbeidet.

Om Cohen nå velger å forklare seg for spesialetterforskeren tror ikke Raknes dette vil ha det minste å si.

I mai gikk Stormy Daniels`advokat Michael Avenetti, som representerer henne i søksmålet mot Cohen og Trump, ut å beskyldte Cohen for å ha mottatt en halv million dollar fra et selskap kontrollert av en russisk milliardær med bånd til Putin.

Påstandene ble avvist av selskapet, og Avenatti har heller ikke opplyst hvor har informasjonen fra eller lagt frem bevis.

Trump reagerte sterkt

Etter ransakingen av Trumps mangeårige advokats kontorer tok Trump til Twitter for å si sin mening om saken.

«Advokat-klient rettigheter er dødt», var noe av det den amerikanske presidenten proklamerte på Twitter.

Han uttalte også til reportere at han sammenlignet handlingen med «et innbrudd», og at det var «en farlig situasjon».