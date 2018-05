STEMTE NEI: Rosa Peter har nettopp avlagt sin nei-stemme til oppheving av den strenge abort loven på valg-stasjonen i lokal miljøet sitt i Dublin. Foto: Nina E. Rangoy

Valgdagsmåling i Irland: Europas strengeste abortlov er trolig historie

Publisert: 25.05.18 23:14 Oppdatert: 25.05.18 23:50

UTENRIKS 2018-05-25T21:14:44Z

Fredag har irske velgere tatt til stemmeurnene for å avgjøre om Irland fortsatt skal ha Europas strengeste abortlov. Valgdagsmålingen fredag kveld viser et overveldende flertall for at Europas strengeste abortlov kan være historie.

Irish Times sin valgdagsmåling viser at 68 prosent har stemt for å fjerne abortforbudet. Målingen har blitt utført blant 4000 personer ved 160 valglokaler. Dublin hadde den høyeste andelen ja-stemmer med 77 prosent.

Opptellingen av stemmene begynner i morgen klokken 09.00, men vil trolig ikke være ferdig før på ettermiddagen, skriver Irish Times.

Folkeavstemningen skal avgjøre om grunnlovstillegg som sidestiller gravide og fostres rett til liv skal fjernes. Dette tillegget gjør det i praksis ulovlig å ta abort i nesten alle tilfeller. Selv ikke der man er svært ung eller har blitt utsatt for overgrep får man innvilget abort .

Europas strengeste abortlov

Loven som likestiller kvinner og fostres liv ble innført i 1983. Den forbyr abort med mindre det er en «reell og substansiell» risiko for at kvinnens liv er i fare.

I 2013 ble det vedtatt en ny lov som tillot abort kun dersom kvinnens liv var i fare. I tillegg stadfestet den retten til abort om det var risiko for at kvinnen ville ta sitt eget liv, noe det tidligere var uklart om kunne brukes som en gyldig abortgrunn.

Reiste utenlands

Den strenge abortlovgivningen i Irland har fått mange kvinner til å reise til klinikker utenfor Irland for å få utført abort. Det har heller ikke alltid vært lovlig. Det ble tillatt i 1992, etter det som refereres til som «The X Case».

«The X Case» er saken om en 14 år gammel jente som voldtatt av en bekjent av familien, som hadde misbrukt henne over en periode på to år. Hun ble gravid, og foreldrene bestemte seg for å ta henne med til England for å få utført en abort.

Etter å ha blitt forhindret fra å reise ut av landet, ble 14-åringen dømt til å bli værende i Irland i 9 måneder, for å ikke sette fosterets liv i fare. En lang rettssak fulgte, der hennes advokater argumenterte for at risikoen for at hun ville ta sitt eget liv var så stor at kvinnens liv, som er likestilt med fosterets, var i fare. Til slutt fikk hun reise til England.

Etter 14-åringens sak, ble det lagt til to tillegg til loven. Et som tillater kvinner å reise utenfor landet for å få utført abort, og et som tillater at man oppsøker eller tilgjengeliggjør informasjon om abort-tjenester.