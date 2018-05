PRESIDENT: Donald Trump har hele tiden nektet for at det skjedde noe samarbeid mellom ham og Russland som hjalp ham til Det ovale kontor. Foto: Thomas Nilsson / VG

Jusprofessor om Trump-utspill: – Ting blir bare verre og verre

Publisert: 21.05.18 23:43

Del saken på: Facebook

Email

Lenken er kopiert

UTENRIKS 2018-05-21T21:43:42Z

WASHINGTON, D.C. (VG) Donald Trump krever at Justisdepartementet gransker det han mener kan ha vært spionasje mot valgkampen hans fra FBI. Jusprofessor kaller Trump konspirasjonsteoretiker.

Fakta VGs KONTOR I WASHINGTON, D.C. Jostein Matre Ta kontakt og følg meg: E-post: jonma@vg.no Twitter: @JosteinMatre

– Dette kan absolutt bli sett på som et forsøk fra Trump på å forhindre en etterforskning. Ting blir bare verre og verre her nå.

Det sier jusprofessor Paul Schiff Berman ved George Washington-universitetet i USAs hovedstad til VG.

Han er sterkt kritisk til Donald Trumps twittermelding fra søndag, der han krever en etterforskning av dem som etterforsker påstandene om Russlands påvirkning på det amerikanske presidentvalget i 2016, og et eventuelt ulovlig samarbeid mellom Russland og Trump-kampanjen.

– Jeg vil be dem undersøke om FBI eller Justisdepartementet selv infiltrerte eller overvåket valgkampen min av politiske grunner, og hvorvidt noen krav eller forespørsler om dette kom fra folk i Obama-regjeringen, skrev presidenten.

Mandag kveld, norsk tid, ble det sendt ut en e-post fra Donald Trump til hans tilhengere der han ber dem skrive under på en anmodning om det samme.

«Jeg trenger at du signerer med ditt navn umiddelbart for å støtte meg i å kreve at denne maktmisbruken blir etterforsket», skriver han i e-posten, og ber folk signere før midnatt, amerikanske tid.

Skandale?

Påstandene fra Trump om at FBI hadde spionert på ham under valgkampen, dukket først opp lørdag. Han tvitret om at angivelig skal en FBI-representant, av politiske årsaker, ha blitt «plantet» i hans valgkampstab.

– Hvis sant – tidenes største politiske skandale, skrev Trump.

Schiff Berman sier det så langt ikke har dukket opp noe som tyder på at FBI har gjort noe uvanlig, eller noe ulovlig. Han har ikke sett noe som er i nærheten av å støtte påstandene om at Obama-administrasjonen beordret infiltrasjon og overvåkning.

– Det vi så var at FBI tok grep da en fremmed og fiendtlig makt forsøkte å infiltrere en presidentkampanje. Vi så at de brukte kilder for å skaffe informasjon. Dette er akkurat hva vi forventer at de skal gjøre. Samtidig sørget de – helt etter boken – for å holde dette hemmelig for å unngå at noen skulle påstå at de hadde politiske motiver, sier jusprofessoren, og legger til:

– Det at de holdt dette hemmelig hjalp ham å vinne valget, så det er jo ironisk at han nå klager på det.

– Svekker FBI

I et intervju med CNN kaller USAs tidligere nasjonale etterretningsdirektør James Clapper kravet fra Trump for «et forstyrrende angrep på uavhengigheten til Justisdepartementet».

Clapper får støtte av Schiff Berman:

– Så vidt jeg vet har vi aldri før sett en president som så direkte forsøker å blande seg inn i etterforskning fra Justisdepartementet. En etterforskning som attpåtil dreier seg om ham selv, sier professoren til VG.

Trumps twitterstorm i helgen blir av de to, og mange andre, oppfattet som et forsøk fra presidenten på å så tvil om spesialetterforsker Robert Muellers etterforskning. En etterforskning Trump stadig omtaler som «en heksejakt».

– Det vi ser nå er en sittende president som sammen med venner i kongressen konspirerer mot Justisdepartementet og FBI, for å svekke deres kredibilitet. Motivet er å redde sitt eget skinn fra en etterforskning. Dette er alvorlige greier, mener Schiff Berman, som også er bekymret for at FBI kan få problemer med å rekruttere viktige informanter i fremtiden ettersom enkelte kongressmedlemmer forsøker å få ut navnet på FBI-informanten de brukte i denne saken.

– Skremmende

Kort tid etter Trumps twittermelding der han krevde gransking kom en respons fra Justisdepartementet i form av en pressemelding. Der skrev visejustisminister Rod Rosenstein, som er den som har det overordnede ansvaret for Russland-etterforskningen, at han vil be generalinspektøren, som har ansvar for å hindre at departementet gjør noe ulovlig, om å se på saken.

– Dersom noen infiltrerte eller overvåket deltagere i en presidentvalgkamp, for upassende formål, må vi vite om det og reagere adekvat, heter det i pressemeldingen.

Shiff Berman sier dette er en høyst uvanlig respons. Det normale, ifølge professoren, ville vært at Justisdepartementet sa noe slikt som «vi operere uavhengig, men vil granske eventuelle ulovligheter vi oppdager».

– Rosenstein befinner seg i en ekstremt vanskelig situasjon der han forsøker å balansere det å beholde uavhengigheten, men samtidig vise hensyn til presidentens, som det går rykter om at vil sparke ham, ønsker. Visejustisministeren har nok følt at dette var den beste måten å gjøre det på, men det viser likevel tydelig at Justisdepartementet ikke lenger er en uavhengig arm for opprettholdelse av lov og orden, men en arm som går direkte inn til presidentens ønsker. Det er skremmende.

Raser mot Rosenstein

Joe DiGenova, den tidligere statsadvokaten i Washington, D.C. som i mars ble hyret til Trumps advokatteam som jobber med Russland-etterforskningen, men som bare etter få dager måtte slutte fordi det ble stilt spørsmål ved hans habilitet, støtter ikke uventet presidentens krav om gransking.

Mandag morgen raste han mot Rosenstein i et intervju med radiokanalen WAML, og hevdet generalinspektøren i virkeligheten ikke har noen mulighet til å granske dette innenfor sitt mandat.

– Dette var en skammelig ting å gjøre av Rosenstein. Hva i helsike betyr det at de vil «reagere adekvat»? Det han gjør er stygt. Det er en vits. Det er en fornærmelse mot presidenten. Jeg ville vært veldig, veldig, veldig sint på Rosenstein dersom jeg var presidenten, sa DiGenova.

Får innsyn i hemmelige dokumenter

Mandag ettermiddag norsk tid møtte Rod Rosenstein og FBI-direktør Christopher Wray Donald Trump i Det hvite hus, som etter møtet sendte ut følgende pressemelding:

«Basert på møtet med presidenten har Justisdepartementet spurt generalinspektøren om å utvide sin nåværende etterforskning til å inkludere eventuelle irregulariteter ved FBI eller Justisdepartementets taktikk angående Trump-kampanjen. Man ble også enige om at stabssjef John Kelly i Det hvite hus umiddelbart vil kalle inn til et møte mellom FBI, departementet og Den nasjonale etterretningsdirektøren sammen med ledere i Kongressen for å gå gjennom hemmeligstemplet og annen informasjon de har bedt om.»

Dette er dokumenter som enkelte republikanske kongressmedlemmer lenge har bedt om innsyn i.

Denne artikkelen handler om Donald Trump

USA

Russland