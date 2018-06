TIL SINGAPORE: Her er en fornøyd Kim Jong-un etter møte med Sør-Koreas president Moon Jae-in i slutten av mai. Foto: KCNA

Det historiske toppmøtet i Singapore: Uklart hvem som skal betale Kims suite

Publisert: 03.06.18 04:11

UTENRIKS 2018-06-03T02:11:52Z

Hvordan skal Kim Jong-un komme seg til Singapore, og hvem skal betale for oppholdet? Det er blant spørsmålene idet forberedelsene pågår for fullt.

Etter Donald Trumps snuoperasjon før helgen jobbes det nå på spreng for å få alle brikkene på plass før det planlagte toppmøte med den nordkoreanske lederen om ni dager. Detaljene fra selve toppmøtet er fortsatt uklare, men noen drypp har kommet:

Femstjernershotellet Shangri-La blir nevnt som mulig bosted for Donald Trump , og flere amerikanske medier skriver også at de to lederne skal ha blitt enige om å møtes på Capella hotell, som ligger på den populære ferieøya Sentosa.

Bakgrunn: Trump snudde etter møte med Nord-Koreas «spionsjef» .

Men ifølge Washington Post er et noe uvanlig logistikkspørsmål fortsatt ubesvart: Hvem skal betale for hotellrommene til Kim Jong-un og hans menn?

Det lukkede regimet er som kjent ingen rik nasjon, og har satt som krav at et annet land må punge ut for oppholdet i Singapore 12. juni.

To personer med kjennskap til forberedelsene sier til den amerikanske storavisen at den nordkoreanske delegasjonen allerede har gjort det klart at de ønsker å bo på femstjernershotellet The Fullerton , som ligger i nærheten av Singapore River. Her koster én presidentsuite nesten 50.000 kroner per natt.

Ifølge Washington Post er USA åpne for å dekke kostnadene, men de frykter at de med dette skal fornærme nordkoreanerne. Derfor vurderer de å spørre vertslandet Singapore om å ta regningen.

Kommentar: Høyt spill før toppmøte

Singapors forsvarsminister Ng Eng Hen bekreftet lørdag at de er villige til å betale noen kostnader knyttet til det historiske toppmøte, men ønsket ikke å gå i detalj, skriver Reuters . Hverken Det hvite hus eller utenriksdepartementet ønsket å kommentere opplysningene.

Omfattende forberedelser: Diskuterte toppmøte med nordkoreansk general over biff

International Campaign to Abolish Nuclear Weapons (ICAN) har også tilbudt seg å betale for Kims opphold med penger de fikk som en del av Nobelprisen i fjor , skriver CNN .

– Vår bevegelse er forpliktet til avskaffelsen av atomvåpen, og vi anerkjenner at dette historiske toppmøtet er en sjelden mulighet til å jobbe for fred og nedrusting av atomvåpen, sier medlem Akira Kawasaki i en uttalelse.

Ifølge Washington Post skal en annen utfordring være Nord-Koreas presidentfly, som er et sovjetisk fly fra 1960-tallet. Avisen skriver at det er knyttet bekymring til om flyet vil klare hele turen på omtrent 4900 kilometer, og at det kan bli aktuelt med en mellomlanding i Kina – et besøk som trolig vil kreve en troverdig dekkhistorie for å unngå forlegenhet. Alternativt kan det bli aktuelt at nordkoreanerne reiser i et fly fra et annet land.

Få innsikt: Slik er «Air Force UN»

Det er knyttet stor spenning til hva man kan forvente etter møtet mellom de to lederne. Washington ønsker fullstendig, verifiserbar og uomtvistelig atomnedrustning, og vil gi Nord-Korea økonomiske fordeler i bytte, samt oppheving av sanksjoner. Men mange observatører stiller seg tvilende til at Kim er villig til å gi opp sitt atomvåpenarsenal uten sikkerhetsgarantier.

Les mer: CIA-rapport: Nord-Korea vil ikke atom-nedruste

Etter snuoperasjonen før helgen var Trump også raskt ute med å dempe forventningene da han møtte pressen utenfor Det hvite hus:

– Vi kommer ikke til å undertegne noen avtale 12. juni; det var aldri planen. Men vi kommer til å starte en prosess. Og jeg har sagt til dem; vi kan gå raskt frem, eller saktere frem.