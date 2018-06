FENGSLES: Den mistenkte 20 år gamle irakiske asylsøkeren ble søndag fengslet. Ifølge tysk politi har han innrømmet drap på en 14 år gammel jente. Foto: HASAN BRATIC / dpa

Tysklands innenriksminister etter drap på jente (14): – Har ikke kontroll over asylsituasjonen

En irakisk asylsøker (20) har siden lørdag kveld sittet i varetekt i Tyskland, mistenkt for drapet på en 14 år gammel jente. Drapet ryster Tyskland, og har antent den allerede opphetede asyldebatten i landet.

Ifølge den tyske avisen Bild , uttalte den tyske innenriksministeren Horst Seehofer (CSU) at tyske myndigheter ikke har kontroll over asylpolitikken i et møte bak lukkede dører.

– Vi kan ikke bare klandre sikkerhetsmyndighetene. Politikken har skyld i dette, skal han ha sagt i sinne ifølge Bild.

Uttalelsene kom i forbindelse med drapet på en 14 år gammel jente. En 20 år gammel irakisk asylsøker er mistenkt for å ha voldtatt og kvalt jenta, men rømte til Irak før politiet fikk tatt ham inn til avhør. Lørdag kveld ble han utlevert til Tyskland .

Uttalelsen er et tydelig angrep på forbundskansler Angela Merkel, i søsterpartiet CDU, som under flyktningkrisen i 2015 besluttet å ta imot nesten en million flyktninger og asylsøkere som var strandet på Balkan og i Sentral-Europa.

– Tysklands asylpolitikk må totalt omarbeides. Vi har fortsatt ikke noen skikkelig regelbok for framtida, sier Seehofer til Bild.

Han sier han vil legge fram en plan med 63 punkter om saken allerede tirsdag. Den innebærer blant annet at papirløse migranter skal nektes innreise på grensa, og en tøffere deportasjonspolitikk.

Innrømmet drap

Ifølge den tyske avisen Bild skal den 20 år gamle irakiske asylsøkeren og offeret kjent hverandre. Politiet mener at drapet skal ha skjedd i forbindelse med en krangel, der jenta skal ha truet med å ringe politiet.

20-åringen flyktet til Irak sammen med sin familie. Ifølge Die Welt klarte familien å fly ut fra Düsseldorf, til tross for at identitetspapirene ikke stemte overens med navnene på flybillettene.

Natt til søndag innrømte den mistenkte drapet i avhør med tysk politi, ifølge Bild. Statsadvokat Oliver Kuhn opplyser at 20-åringen har innrømmet drapet, men ikke voldtekt. Søndag ble han overført til et fengsel, med spesialpolitieskorte.

Sterke reaksjoner

Tysklands største avis, Bild, skrev tittelen «Om han var blitt deportert, ville hun ennå vært i live».

– 14-åringen er enda et offer for den egoistiske og hyklerske politikken til forbundskansler Angela Merkel, sier leder for det ytre høyre-partiet AfD, Alice Weidel, ifølge AFP. Hun mener også at Merkel er delvis skyldig i drapet og krever Merkels avgang.

Merkel unnlot lenge å kommentere saken, men svarte lørdag på spørsmål fra pressen på G7-møtet.

– Dette avskyelige drapet har berørt hele Tyskland, og også meg, sier Merkel tydelig berørt.

Hun sier familien til jenta må være i ufattelig sorg.

– Vi sørger med familien, sier Merkel.