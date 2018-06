VERT: Justin Trudeau, Canadas statsminister, er for første gang vert skap for et G7 møte. Foto: Sean Kilpatrick / TT NYHETSBYRÅN

Sju ting du trenger å vite om G7 møtet

Kari Aarstad Aase Journalist, utenriksavdelingen

Publisert: 08.06.18 13:33 Oppdatert: 08.06.18 14:03

G7 er en sammenslutning av noen av verdens mektigste land. Men hva er det egentlig de driver med? Hvordan ble G7 gruppen opprettet og hvilke verdensproblemer skal de løse denne gangen?

1. Hvor:

På et historisk hotell i byen La Malbaie, i Charlevoix-regionen i Quebec.

Det er sjette gang Canada er vertskap for G7. Det er første gang Justin Trudeau er vert, men han har deltatt på møter før, i fjor i Taormina på Sicilia , og året før i Shima i Japan.

2. Hvem er med?

Politiske ledere fra verdens mest industrialiserte og utviklede økonomier møtes en gang i årets for å diskutere viktige spørsmål rundt global økonomi, politikk, sikkerhet og samfunn. Landene som er med er Frankrike, Italia, Tyskland, Japan, Canada, Storbritannia og USA. Siden 1977 har EU vært til stede på møtene, selv om de er offisielt er med i G7.

3. Hva skjedde med G8?

Den eksklusive gruppen startet sin historie utenfor Paris i 1975, da ledere fra daværende Vest-Tyskland, Frankrike, Japan Italia og Storbritannia møttes for å diskutere oljekrisen og en følgende finanskrise. De bestemte seg for å møtes årlig for å diskutere viktige økonomiske og politiske utfordringer i verden, og la presidentskapet gå på omgang.

Året etter ble Canada invitert inn i det gode selskap, og i 1977 fikk presidenten i EU kommisjonen være med.

Etter å ha vært invitert inn på sidelinjen både under Mikhail Gorbatsjov og Boris Jeltsins styre, ble Russland fullt medlem i 1997 – og G7 ble til G8.

Etter Russlands invasjon av Ukraina og anneksjonen av Krim i 2014, bestemte gruppen at Russland skulle ekskluderes, og det planlagte G8 møtet i Sochi ble flyttet til Brussel – og var igjen G7.

4. Hva skal de snakke om?

Canadas statsminister Justin Trudeau, som er vertskap for dette møtet, har kunngjort fem satsingsområder under sin presidentperiode i G7:

Jobbe sammen om klimaendringer, hav og ren energi

Forberede fremtidens arbeidsmarked

Invester i vekst for alle i en global økonomi

Jobbe for likestilling og styrke kvinners posisjon og rettigheter

Bygge en sikrere og mer fredfull verden

5. Hvordan setter Justin Trudeau sitt avtrykk på møtet?

I januar annonserte Trudeau at han har nedsatt et råd som skal jobbe for likestilling på tvers av alle saker som tas opp i G7. «Likestilling og kvinners makt skal integreres i alle saker, aktiviteter og initiativ som tas opp under Canadas presidentskap i G7» sa Trudeau da han lanserte rådet.

Rådet har 21 medlemmer, og ledere er Melinda Gates og Isabelle Hudson, og består for øvrig av ledende kvinner fra hele verden, inkludert de to nobelprisvinnerne Leymah Gbowee og Malala Yousafzai.

6. Hva er G6 pluss en?

Etter at USA innførte toll på varer mot noen av sine nærmeste allierte, er situasjonen så anspent at noen land kan komme til å avstå fra å signere avtalen møtet skal munne ut i.

Det vil i så fall være første gang i gruppens 44-årige historie at det skjer. mange kalle allerede møtet for «G6 pluss en», hvor USA er den som er ute.

7. Hvorfor skal Erna Solberg på G7-møtet?

Det er første gang en norsk statsminister invitert til et G7-toppmøte . Erna Solberg skal holde et innlegg under en spesialsesjon om bærekraftig hav.