Sinne mot falskt «journalist-drap»: Et patetisk stunt

Publisert: 31.05.18 02:52

Alle trodde den russiske journalisten var drept - også hans kone. Nå får den iscenesatte operasjonen sterk kritikk for å tukle med sannheten og ødelegge for kampen mot falske nyheter.

– Hver gang en journalist blir drept, vil de som er skyldige i drapet utløse sine propagandister for å si at dette er «fake news». Takk til Ukrainas sikkerhetstjeneste. Dette er virkelig nyttig for alle som bryr seg om journalisters sikkerhet.

Det skriver den opprørte britiske kanalen Channel 4s utenriksredaktør, Lindsey Hilsum på Twitter onsdag kveld.

Tidligere onsdag skjedde det helt utrolige:

Politiet i Ukrainas hovedstad Kiev meldte tirsdag at den Putin-kritiske journalisten Arkadij Babtjenko var skutt og drept utenfor leiligheten der han bodde . Ifølge meldingene var han truffet av tre skudd i ryggen og ble funnet blodig av sin egen kone.

Én dag senere gikk en levende Babtjenko frem foran mikrofonen på en pressekonferanse. I en dristig dekkoperasjon iscenesatte den ukrainske sikkerhetstjenesten det som skulle se ut som et drap på journalisten Arkadij Babtsjenko.

Målet var å avsløre et ekte drapskomplott mot den kjente journalisten som ifølge Ukrania skal ha vært planlagt av russiske myndigheter.

Den internasjonale organisasjonen som jobber for journalisters sikkerhet, Reporters Without Borders, langer ut mot Ukraina og kaller det iscenesatte drapet et patetisk stunt.

– Det er patetisk og forkastelig at ukrainsk politi har ført alle bak lyset, uansett hvilket motiv de enn må ha hatt for dette stuntet, sier den internasjonale journalistorganisasjonens leder Christophe Deloire.

– En slik iscenesettelse tjener ikke pressefriheten. Det trengs bare én slik sak for å så tvil om alle andre politiske attentat, sier Deloire, ifølge NTB.

Seniorrådgiver i Helsingforskomiteen, Lene Wetteland, satt og diskuterte det antatte drapet med en kollega da pushmeldingene begynte å tikke inn. Hun ble svært overrasket av det hun leste. Hun sier til VG at det er riktig å stille spørsmål ved metoden:

– Han har ønsket å sette fokus på tortur, forfølgelse og drap av kritiske journalister, og det har han nå klart til de grader. Samtidig fører jo dette til at man har mindre tillit til denne typen nyheter i fremtiden, sier hun.

«Undergraver all tillit til journalister»

Den russiske gravejournalisten Andrej Soldatov, en tidligere kollega av Babtsjenko, er heller ikke nådig.

– Her har man virkelig gått over streken, sier han og viser til president Donald Trump og president Vladimir Putin som til stadighet anklager mediene for å spre løgner.

– Jeg er glad han er i live, men han undergraver all tillit til journalister og mediene, skriver han på Twitter.

Hevder det var eneste mulighet

Babtsjenko startet pressekonferansen onsdag med å beklage overfor venner og familie som i over et døgn hadde sørget over hans død.

– Jeg vil rette en spesiell beklagelse til min kone Olechka, men det var dessverre ikke noe alternativ, sa Babtsjenko.

Babtsjenko er en kjent regimekritiker, og har skrevet en rekke artikler for opposisjonelle medier, blant annet med sterk kritikk av Russlands president Vladimir Putin.

Den ukrainske sikkerhetstjenesten hevder at russiske myndigheter betalte en ukrainsk statsborger drøyt 300.000 kroner for å organisere drap på Babtsjenko. Ukraineren skal ha søkt etter en mulig attentatmann blant ukrainske militærveteraner. Ifølge sikkerhetstjenesten betalte han en mann 245.000 kroner for å gjennomføre drapet, men sikkerhetstjenesten avslørte planene, og rekrutterte deretter ukraineren som dobbeltagent for å kunne ta bakmennene.

Ifølge Babtsjenko har den svært spesielle operasjonen vært planlagt i to måneder.

En rekke Kreml-kritikere er blitt drept i Ukraina de siste årene, blant dem Denis Voronenkov, som ble skutt på åpen gate i 2017.

I juli 2016 ble journalisten Pavel Sheremet, som tidligere jobbet for russisk TV, drept av en bilbombe nær Kiev.