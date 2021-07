TROLIG NY JOBB: Tidligere politibetjent Eric Adams har erfaring innen politikken – men får trolig ny jobb som borgermester i byen som aldri sover. Foto: Mary Altaffer / AP

Eric Adams vant primærvalget i New York – blir trolig byens nye borgermester

Etter flere dager med opptelling av stemmer ser det ut til at New York City trolig vil få den tidligere politimannen Eric Adams som ny borgermester.

Av Camilla Svennæs Bergland og NTB

Publisert: Nå nettopp

Det skriver AP, og flere amerikanske medier natt til onsdag.

Demokratenes primærvalget ble avholdt 22. juni – og fordi byen vanligvis kun stemmer frem demokratiske kandidater – vil valget i november trolig ikke endre resultatet.

Den tidligere politimannen Eric Adams vant velgere i spesielt Brooklyn og Bronx og gikk til valg på løfter om å endre alt fra skolelunsj-tilbud til forebyggende arbeid innen rettsvesenet rettet mot barn og unge.

Hvis det ender med seier i november overtar Adams ordførerposten etter Bill de Blasio.

Nytt system

Dette var første gang New York har tatt i bruk rangert stemming i et ordførervalg. Og det har tatt tid å få resultatene.

Tirsdag ledet Adams med drøyt 8.400 stemmer, over Kathryn Garcia, som tidligere har hatt ansvaret for sanitærforholdene i storbyen.

– Selv om det fortsatt gjenstår et svært lite antall stemmer å telle, er resultatet klart: En historisk, mangfoldig koalisjon ledet an av arbeiderklassefolk har gitt oss seieren i primærvalget, heter det i en uttalelse.

I uttalelsen sier Adams at han stilte som kandidat for å bedre kårene til dem som sliter og som ikke har fått som fortjent, og for alle som ønsker en trygg og rettferdig fremtid for alle newyorkere.

I uken før valget kunne newyorkere forhåndsstemme. Foto: Camilla S. Bergland /VG

Adams jobbet i politiet i 22 år før han viet seg til politikken, først for Demokratene, deretter i fire år for Republikanerne, før han igjen vendte tilbake til Demokratene.

60-åringen var i sin tid med på å grunnlegge en organisasjon for svarte politifolk. I dag er han president i bydelen Brooklyn, som med drøyt 2,5 millioner innbyggere er New York Citys mest folkerike bydel.

Mange kandidater

Hans sterkeste konkurrenter var Garcia, som tegnet et bilde av seg som en teknokratisk problemløser, og advokaten Maya Wiley, som tidligere har jobbet for de Blasio og fikk støtte fra venstrefløyen i partiet.

Andrew Yang, som stilte som presidentkandidat i 2020, var tidlig en av favorittene, men falt fort av da stemmegivningen begynte.