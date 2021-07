FARESKILT: Dette bildet er fra Death Valley National Park og er tatt 16. juni i år, men da var temperaturen «bare» 50 grader celsius. Foto: PATRICK T. FALLON / AFP

Hetebølge: Her er det målt 54,4 grader

Lørdag ble det målt 54,4 grader i Death Valley i USA – og det er like varmt som den høyeste temperaturen som er målt på jorden de siste 90 årene.

Av Jørn Pettersen

Publisert: Nå nettopp

Det er Washington Post som skriver dette lørdag. 130 grader fahrenheit er det samme som 54,4444 grader celsius.

– Det er varmt. Veldig varmt når vi tenker på den norske varmerekorden er på 35,6 grader og den ble målt i Nesbyen 20. juni 1970, sier vakthavende meteorolog Martin Granerød ved Meteorologisk institutt til VG.

Det er den tredje store hetebølgen som rammer Death Valley som ligger ute i Mojaveørkenen ikke så langt fra Las Vegas så langt i år. Death Valley regnes som det tørreste og varmeste området i USA – og ligger 57,9 meter under havoverflaten.

– Dersom 130 grader fahrenheit blir stående, vil dette tangere rekorden fra august 2020 som da ble målt til den høyeste temperaturen på jorden siden 1931, skriver Washington Post.

Ifølge avisen er temperaturen på 130 grader bare slått to ganger tidligere. Nemlig da det 10. juli 1913 i Death Valley ble målt 134 grader fahrenheit (56,6667 grader celsius) – og 131 grader fahrenheit (55 grader celsius) målt i Kebili i Tunis 7. juli 1931.

Washington Post referer til også til Christopher Burt. Han er ekspert på ekstremtemperaturer og setter spørsmålstegn ved begge disse målingene. Han mener at målingen fra 1913 ikke var mulig fra et meteorologisk perspektiv – og at målingene fra Tunis i 1931 mangler troverdighet.

TURISTATTRAKSJON: Death Valley er et populært reisemål for turister. Denne sommeren har myndighetene gått ut og henstilt turistene til å ta med seg ekstra mye vann og gjøre det som skal til for «overleve i ekstrem varme og tørke». Foto: PATRICK T. FALLON / AFP

Med andre ord kan det være slik at både målingen fra august i fjor og målingen fra lørdag i Death Valley faktisk er de høyeste som er målt noen gang, ifølge Washington Post.

– Death Valley er et område som fra tid til annen har temperaturer over 50 grader, sier Granerød.