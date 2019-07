MINNEMARKERING: Over 400 personer møtte opp for å minnes de omkomne etter flyulykken i Sverige. Foto: Hanna Kristin Hjardar, VG

Mintes de omkomne etter flystyrten: – Vil prege Umeå i lang tid fremover

UMEÅ (VG) Mandag kveld samlet flere hundre sørgende seg i Stadskyrkan i den svenske byen. – Dette berører oss alle, både her og i hele Sverige, sier prest Ingrid Holmström Pavaal.

Det har gått litt over ett døgn siden den fatale ulykken da kirkeklokkene i Umeå ringer inn til minnegudstjeneste.

Et fly med én pilot og åtte fallskjermhoppere styrtet på øya Storasandskär søndag ettermiddag. Syv av personene om bord var menn. To var kvinner. Alle omkom.

Mandag kveld strømmet mennesker i alle aldere til kirken i sentrum av byen. På plassen utenfor møttes de sørgende. Noen gråt, andre trøstet. Det er tydelig at den fatale ulykken går hardt inn på innbyggerne i byen.

– Her sitter dere som har mistet noen. En sønn eller en datter, en kjæreste eller en ektefelle. En god venn, en nabo, en kollega. Og her sitter også vi som ikke har noen relasjon til de som nå er borte, men som sørger over at noe slikt kunne skje, sa prest Ingrid Holmström Pavaal.

PREGET: Prest Ingrid Holmström Pavaal ledet minnegudstjenesten i Umeå mandag kveld. Foto: Hanna Kristin Hjardar, VG

– Vi må dele sorgen

Også statsminister Stefan Löfven sendte sin medfølelse til de rundt 475 personene som møtte opp.

– Han har bedt meg beklage sorgen til alle, sier ordfører Hans Lindberg i Umeå under minnegudstjenesten.

Flere av de fremmøtte tente lys for å minnes de omkomne, og flere sjelesørgere sto klare til å snakke med dem som ønsket det.

– Det var en veldig fin minnestund. Vi gråt sammen og tente lys. Det er godt at man kan treffes og dele sorgen, sier Lindeberg til VG etter gudstjenesten.

Det siste døgnet har han og resten av kriseapparatet i kommunen jobbet for fullt med å tilrettelegge både for pårørende og for myndighetene som nå prøver å finne svar på det alle lurer på: Hvordan kunne dette skje?

– Dette er ikke noe vi har opplevd tidligere, men vi gjør så godt vi kan. Det er vel rundt 30 år siden vi hadde en slik ulykke. Det finnes ikke så mye å si i en sånn sorgens tid, annet enn at vi må dele sorgen sammen, sier ordføreren.

Han legger til at både Løfven og andre internasjonale statsledere har kontaktet ham for å vise sin støtte.

En nødvendig nærhet

Prest Ingrid Holmström Pavaal er takknemlig for at de flere hundre menneskene kom sammen i kirken mandag kveld.

– Man trenger denne nærheten av andre mennesker. Det kan føles godt å se at så mange er der for å viste støtte, sier hun til VG.

Det siste døgnet har en rekke ansatte i kirken møtt både de nærmeste pårørende og vitner til ulykken. Hun forteller om gråt, fortvilelse, sorg og kjærlighet. Nå håper hun at myndighetene vil finne svar på de mange ubesvarte spørsmålene.

– Dette vil prege Umeå i lang tid fremover. Dette berører oss alle, både her og i hele Sverige. Jeg tror at jo mer svar vi får, jo «enklere» blir det å få en forståelse som hva som har skjedd, sier hun til VG.

Utover kvelden holdes kirken åpen for dem som ønsker å sørge sammen.

Ukjent årsak

Politiet og den svenske havarikommisjonen jobber nå med å finne ut av den årsaken til ulykken.

– Det er klart dette kommer til å prege byen. Dette er ikke så stort sted og det er mange som omkom, sa Helén Kelly i politiet i Umeå til VG etter en pressekonferanse mandag ettermiddag.

Hun forteller at politiet har tett kontakt med de pårørende.

– Vi har en person som har kontakt med dem, og vi kommer til å ha kontakt med dem så lenge det trengs.

På pressekonferansen bekreftet den svenske Havarikommisjonen at deler av flyet løsnet i luften.

– Så langt, ut ifra filmer og vrakdeler, kan vi si at deler av flyet har separert seg i luften, sier Hans Ytterberg.

Politiet har så langt ikke ønsket å gi noen flere opplysninger om de ni omkomne. Ifølge rettslege Björn Bäckström ved rättsmedicinalverket (RMV) håper de å ha en identifisering klar mot slutten av uken.

