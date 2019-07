KNØTTLITEN: Denne lille haien ble først oppdaget i Mexicogulfen i 2010. Først nå fastslår eksperter at det er en ny art i haifamilien. Foto: Michael Doosey

Denne knøttlille haien lyser i mørket

Haien, som beskrives som en ny type «lommehai», gløder i mørket og er bare 14 cm lang.

Nå nettopp

Den «nyoppdagede» haiarten ble først lokalisert i 2010 i Mexicogulfen. Siden har den vært forsket på, og nå konkluderer eksperter ved Tulane-universitetet i New Orleans med at det dreier seg om en en ny type «lommehai».

– Det faktum at dette er den eneste lommehaien som noensinne er kartlagt i Mexicogulfen, og at det er en helt ny art, understreker hvor lite vi vet om Gulfen – særlig de dypeste områdene – og hvor mange andre arter fra dette havområdet som gjenstår å oppdage, sier Henry Barr, direktør ved Tulane Biodiversity Research Institute, til CBS News.

Den ørlille haien, som er en hann og bare veier 14,6 gram, lever flere hundre meter under havet. Spesielle celler gjør at den lyser opp i mørket.

Man kjenner angivelig ellers bare til én annen slags lommehai. Den ble oppdaget i Stillehavet i 1979 og har siden vært oppbevart i et zoologisk museum i Russland.

«Disse to tilhører ulike arter og kommer fra ulike hav. Begge er ekstremt sjeldne», opplyser Mark Grace, forsker ved NOAA Fisheries Pascagoula Mississippi-laboratorium i USA, i en pressemelding.

Den første lommehaien, som ble oppdaget i 1979, var en ung hunn som målte 40 centimeter. Betegnelsen «lommehai» refererer ikke til haienes størrelse, men et hulrom like over brystfinnen, skrev Forskning.no da de i 2015 omtalte det nye funnet.