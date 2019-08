EKSTRA STYRKER: Indiske paramilitære soldater står vakt under et portforbud i Srinagar i Kashmir. Foto: FAROOQ KHAN / EPA

Kashmir-konflikten: Portforbud, arrestasjoner og demonstrasjoner

Sikkerhetsstyrker har arrestert over 100 mennesker etter at Indias regjering mandag besluttet å fjerne den indiske delen av Kashmirs særstatus i grunnloven.

Spenningen i regionen stiger etter at den indiske regjeringen fjernet en grunnlovsparagraf som slo fast at den indiske delen av Kashmir skal ha egne rettigheter og større grad av selvstyre enn andre deler av landet.

Sikkerhetsstyrker arresterte over 100 mennesker, inkludert politiske ledere og aktivister, etter at de ble ansett som en trussel mot freden i Kashmir-dalen, skriver nyhetsbyrået Press Trust of India.

Arrestasjonene kom timer etter grunnlovsendringen.

Shal Faesal, en framtredende politiker fra Kashmir, ankom New Dehli tirsdag og delte sin reaksjon på Twitter:

– Historien har tatt en katastrofal vending for oss alle.

India Today melder at en politibetjent ble skadd etter steinkasting i Bafliaz i Poonch-distriktet i Kashmir, etter demonstrasjoner mot regjeringens beslutning.

Portforbud

Det har også vært store protester i Pakistan mot Indias avgjørelser om Kashmir. Myndighetene ba onsdag Indias ambassadør om å forlate landet, og de henter også hjem sin egen ambassadør fra New Delhis skriver NTB. I tillegg har de sagt at de vil stanse all handel med nabolandet.

SINNE: Det var onsdag store demonstrasjoner mot Indias grunnlovsendring i Pakistan, blant annet her i storbyen Lahore. Foto: RAHAT DAR / EPA

Pakistan vil også revurdere alle andre avtaler og alt annet samarbeid med India, blant annet ved grenseovergangene mellom de to landene, opplyser regjeringen.

Siden mandag har området vært ilagt et strengt portforbud, og den såkalte lockdownen skal vare på ubestemt tid – telefonlinjer, internett og mobildekning er nede. Titusenvis av indiske tropper har blitt utplassert i den allerede tungt militariserte regionen for å avverge uro. Om natten patruljerer politiet gatene og innbyggerne advares om å holde seg innendørs, skriver Reuters.

FN har uttrykt bekymring over kommunikasjonsbegrensningene og interneringen av politiske ledere i Kashmir.

– Vi er dypt bekymret for at de nyligste restriksjonene vil forverre menneskerettighetssituasjonen i regionen, sier talsperson for FNs høykomisssær for menneskerettigheter Rupert Colville under et pressemøte i Genève.

LANGE KØER: Indiske migrantarbeidere forbereder seg på å forlate regionen på en jernbanestasjon i Jammu, India, onsdag 7. august. Den indiske regjeringen besluttet mandag å fjerne særstatusen fra den indisk-administrerte delen av Kashmir. Foto: Channi Anand / AP

Kina fordømmer grunnlovsendringen

Kashmir er et fjellområde som ligger mellom India, Pakistan og Kina. De tre nabolandene har alle atomvåpen. Kina har sterke økonomiske, diplomatiske og militære bånd med Pakistan, og er en av nasjonens nærmeste allierte i regionen.

Les mer om bakgrunnen for konflikten: Derfor krangler atommaktene om Kashmir.

Kashmir, hvor befolkningen hovedsakelig er muslimsk, er delt mellom India og Pakistan. Begge landene gjør krav på hele området, og de har tidligere utkjempet to kriger om Kashmir.

Mandag gikk Pakistans regjering ut og fordømte grunnlovsendringen i India. Nå følger Kina etter.

Kina sier ifølge Reuters at de er imot Indias avgjørelse om å trekke tilbake Kashmirs spesielle rettigheter og at regjeringen bør være forsiktig hva angår grensespørsmål.

– Indias handling er uakseptabel og vil ikke ha noen lovlig virkning, sier talsperson for utenriksdepartementet Hua Chunying i en uttalelse, skriver NTB.

Publisert: 08.08.19 kl. 02:47

