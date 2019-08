KJØRES BORT: Her kjøres de tre som er varetektsfengslet bort fra rettsbygningen. Foto: Tore Kristiansen, VG

Forsvarer i gjengvoldtektssaken: To løslates, tre varetektsfengsles

BENIDORM (VG) Tre av franskmennene som er mistenkt for voldtekt av en norsk kvinne i Benidorm varetektsfengsles, sier en av forsvarerne i saken.

Oppdatert nå nettopp

– Vi kommer til å anke fordi vi ikke er enig i avgjørelsen. To er løslatt og tre er varetektsfengslet, sier advokat Gilberto Ruiz Girado til VG utenfor tingretten i Benidorm.

Han vil ikke kommentere saken ytterligere.

Torsdag kveld forklarte de fem franskmennene seg i timevis om hva som skjedde i en feriebolig et steinkast fra stranden i Benidorm natt til onsdag, før dommeren tok stilling til om de skulle varetektsfengsles eller ikke.

Bakgrunn: Fem arrestert for gjengvoldtekt av norsk kvinne

– De fem skal avhøres én og én. Det kommer til å ta lang tid fordi det må oversettes, sa Ruiz Girado til VG tidligere torsdag.

I BENIDORM: Forsvarer Gilberto Ruiz Girado. Foto: Tore Kristiansen, VG

Kvinnene mener seg utsatt for seksuelt overgrep og uønskede seksuelle tilnærminger. Mennene mener det aldri har skjedd.

Da en av de norske kvinnene, som er i 20-årene, natt til onsdag oppsøkte legevakten i byen Alfaz del Pi og fortalte at hun var utsatt for en gruppevoldtekt, ble det slått alarm om overgrepet og lokale myndigheter ble koblet på saken.

Klokken 4.30 samme natt var alle de fem franskmennene pågrepet.

Timer tidligere hadde de to kvinnene kommet i kontakt med guttene via det sosiale mediet Instagram, får VG opplyst at lokalt politi. De to ble med de fem guttene til boligen de hadde leid.

De franske mennene, som er 18 og 19 år gamle, nekter for forholdene som beskrives, opplyser kilder knyttet til mennenes forsvar til det spanske nyhetsbyrået EFE. De har derimot hevdet at de hjalp kvinnen med å få på seg klærne sine og med å skaffe en taxi da hun ville forlate boligen.

Publisert: 08.08.19 kl. 23:50 Oppdatert: 09.08.19 kl. 00:20