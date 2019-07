FERDIG: Dan Coates vil stå i jobben frem til 15. august, skriver Trump. Foto: Evan Vucci / TT NYHETSBYRÅN

USAs nasjonale etterretningssjef går av

Etter flere timer med ubekreftede meldinger i amerikanske medier bekrefter Donald Trump at USAs nasjonale etterretningsdirektør Dan Coats går av.

Oppdatert nå nettopp

Kopier lenke

Del på Facebook

Del med e-post

Og det gjør han på sitt vanlige vis – på Twitter:

– Jeg vil takke Dan for hans store innsats for landet.

De to har vært på kollisjonskurs i flere saker, deriblant Russland og presidentens kritikk av etterretningsvesenet, skriver New York Times søndag.

Den tidligere senatoren har siden mars 2017 vært øverste sjef for 16 etterretningsorganer. Han tok over stillingen fra James Clapper.

Trump skriver videre at den nåværende direktøren vil forlate tjenesten 15. august.

– Jeg er glad for å annonsere at den høyt respekterte kongressmannen John Ratcliffe fra Texas vil bli nominert av meg som nasjonal etterretningsdirektør i USA, skriver Trump.

Republikaneren John Ratcliffe kom tidligere i sommer med krass kritikk av spesialetterforsker Robert Mueller, som i vår leverte en rapport etter å ha etterforsket om Trumps valgkampanje deltok i et ulovlig samarbeid med russerne. Ratcliffe hevdet at premisset for Muellers etterforskning var at Trump var skyldig inntil det motsatte ble bevist.

Publisert: 28.07.19 kl. 23:01 Oppdatert: 28.07.19 kl. 23:11