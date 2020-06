POSITIVE: Tester som blir utført i flere delstater i vest og sør kommer nå tilbake positive. Foto: David J. Phillip / AP

Smitteøkning i USA: Blodrøde tall for flere delstater

Florida stenger alkoholserveringen på barer, og i California er det ventet ytterligere innstramninger. Fredag var den verste enkeltdagen på antall registrerte smittende i USA siden slutten av april.

Mens barer og utesteder i Oslo denne uken kunne gå tilbake til å ha vanlige åpningstider, rapporteres det om et økt antall smittetilfeller i flere delstater i USA.

– Dette viruset tar ikke sommerferie, sa guvernør i California Gavin Newsom, ifølge New York Times.

USA troner nå på toppen over land med antall påviste smittetilfeller samt dødsfall som følge av corona.

Fredag var den dagen i USA med flest rapporterte smittetilfeller på kun én enkeltdag. Så mange som 45.255 testet positive for corona, viser VG sin oversikt.

Det var andre dagen på rad med rekordhøyt smittetall: Torsdag ble det registrert 39.972 tilfeller. USA er landet med flest registrerte smittede i verden den siste uken, med 212.540 tilfeller, ifølge VGs tall.

SKJENKESTOPP: Barene i Florida får nå ikke lov til å skjenke alkohol. Foto: Tomm W. Christiansen

Som i Norge har flere delstater den siste tiden begynt en forsiktig gjenåpning. Men som den republikanske Texas-guvernøren Greg Abbott påpeker, har det tydeligvis ikke gått sakte nok.

– Hvis jeg kunne gå tilbake og gjøre om noe, hadde det sannsynligvis vært å bremse åpningen av barer.

Minst seks amerikanske delstater – Florida, Idaho, Kansas, Oregon, South Carolina og Utah – rapporterte fredag om den dagen med flest bekreftede smittede, skriver avisen.

Ordfører i Florida, Carlos Gimenez, ønsker nå å stenge ned strendene i starten av juli for å forhindre store folkemengder i å samles under feiringen av nasjonaldagen fjerde juli. Florida er den delstaten hvor det har økt betraktelig den siste tiden, og det rapporteres om mer enn 8900 smittetilfelles bare på fredag, skriver New York Times.

For mens New York, New Jersey, Connecticut og andre delstater i nordøst nå har fått kontroll og har startet en forsiktig gjenåpning, tar epidemien av i Sørstatene og i det vestlige USA, noen uker etter gjenåpningen. 29 delstater opplever kraftig økning av smittetilfeller. Guvernør i Ohio Mike DeWine mener at det landet nå opplever bør være en advarsel til alle.

– Dette er en veldig farlig tid, sa han i et intervju fredag.

Samtidig som tallene i enkelte delstater øker skal visepresident Mike Pence ha uttalt at administrasjonen har lyktes i å hindre spredningen av viruset.

Ifølge VG sine tall er det nå registret 2.467.837 smittende av coronavirus i USA. På verdensbasis er tallet 9.769.302 og 494.350 har dødd av viruset.

ØKNING: Grafen viser en kraftig økning de siste dagene på antall rapporterte tilfelles av corona i USA Foto: Skjermdump VGs coronaspesial

